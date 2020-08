Kendji Girac : le chanteur sera-t-il bientôt papa ? Des photos alimentent les rumeurs !

C’était hier, dimanche 16 août que le célèbre chanteur de ‘’Andalouse’’ organisait un dîner avec sa belle compagne. Des clichés du couple sont apparus sur internet et n’ont pas manqué de faire du bruit sur la toile.

Des rumeurs qui naissent après un dîner tête à tête…

En effet, sur ces photos, plusieurs commentateurs y ont vu le ventre arrondi de sa compagne. D’ailleurs, on apprend que cette dernière aurait même échangé son verre de vin pour de l’eau durant un toast. Pour ceux qui ne le savent pas, l’alcool n’est pas recommandé pour les femmes enceintes.

Rumeur fondée ou pas, aucun démenti n’a encore été fait par le couple et l’agent du chanteur contacté, a préféré boycotter la question en affirmant ne pas être bien placé pour donner des détails sur la vie privée de Kendji Girac. Cela n’a pas apaisé les esprits, déjà que des rumeurs de fiançailles avaient circulé il y a peu et beaucoup gardent l’oreille bien tendue. Pour l’heure, il faudra patienter pour avoir la certitude que le ventre rond et le toast à l’eau étaient des indices auxquels il fallait se fier.

Kendji Girac et ses récentes affirmations sur une future paternité

Aujourd’hui, Kendji Girac sera un nouveau coach dans ‘’The Voice kids’’. Même si on peut estimer que Kendji se sent prêt, il faudra souligner qu’il a eu quelques difficultés en comparaison aux autres coachs. En effet, l’artiste bien aimé est le seul coach qui n’a encore aucun enfant. D’après Kendji Girac, il sera plus naturel pour les autres de parler aux enfants alors qu’il passe lui pour le ‘’bon copain’’ qui éprouve un peu plus de difficulté à faire preuve d’autorité. Ce dont on peut être sûr, c’est que cela ne l’a pas encore motivé à devenir papa à son tour, ou peut-être…

En effet, le nouveau coach de ‘’The Voice Kids’’ affirme être encore un peu trop jeune pour se lancer dans le projet de futur papa. Il estime avoir beaucoup d’enfants chez lui et qu’ils forment une véritable équipe de football. Ce dont il est sûr, c’est que ses enfants hériteront de son amour pour la musique et ils feront ce qui leur plaira.

Kendji Girac n’a pas perdu l’occasion de donner un petit aperçu sur son enfance. Le prochain coach se décrit comme un enfant gentil à l’époque et qui passait la grande partie de son temps à chanter. Pour lui, la musique est une véritable passion qui a su naitre depuis son jeune âge. L’artiste faisait savoir qu’il s’amusait avec presque tout, et était tout le temps en famille.

On comprend que la musique a été au centre de l’éducation de Kendji Girac et un air musical subsistait toujours dans son foyer. D’ailleurs, le père de notre coach avait très souvent une guitare entre ses mains.

À propos du nouveau défi de Kendji

Cela fait maintenant six années que Kendji Girac a été le grand vainqueur de la saison 3 de ‘’The Voice’’. À partir du samedi 22 août 2020, l’occasion sera donnée aux nombreux téléspectateurs de le revoir dans son tout nouveau rôle. L’aventure sera sans doute incroyable pour l’artiste.

Les colonnes de ‘’Télé 7 Jours’’ ont d’ailleurs vu Kendji Girac, l’ex-protégé de Mika, être impressionné par cette aventure à vivre. On voit bien la joie de Kendji Girac surtout qu’il sera le coach le plus jeune que l’émission ait connu. L’artiste a également révélé à travers ses propos avoir déjà refusé durant deux années consécutives l’invitation que lui avait adressée TF1. Pour cause, Kendji Girac mentionne avoir besoin de temps autrefois, et qu’il voulait d’abord vivre des choses. Parmi ces dernières, on pouvait énumérer le fait de monter sur scène, faire de la musique et plein d’autres projets, afin de pouvoir faire vivre cette expérience avec les enfants.