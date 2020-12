Kendji Girac : sa relation avec Eva Longoria révélée à la télé, il est gêné !

La Boîte à secrets, le talk-show diffusé sur France 3 depuis 2019 consiste à dévoiler les secrets des célébrités qui y sont invités. Ce 6 novembre, ce fut le tour du célèbre chanteur français Kendji Girac.

Kendji Girac gêné par la révélation de son rapprochement avec Eva Longoria

Kendji Girac est sans doute, l’un des chanteurs les plus célèbres du pays. Âgé de 24 ans, celui qui a remporté la troisième saison de The Voice a été reçu par l’animatrice de 41 ans, Faustine Bollaert dans le cadre de l’émission La Boîte à secrets. Le chanteur de Color Gitano s’est senti mal à l’aise après avoir été interrogé au sujet d’une relation avec la super star américaine Eva Longoria. En effet, l’équipe de Faustine Bollaert a voulu avoir plus de détails sur cette période de sa jeunesse où il a été à un moment donné très proche de celle qui a jouée le rôle de Gabrielle dans Desperate Housewives. En effet, le vainqueur de The Voice a été amené à tirer une pomme dans la célèbre boîte à secrets et cela faisait référence à l’ex-compagne de Tony Parker.

À l’époque où la série à succès Desperate Housewives était sortie, le chanteur était l’un des fans d’Eva Longoria alors qu’il était beaucoup plus jeune. Après avoir été interrogé à ce sujet, le chanteur d’Amigo a répondu « C’est une belle femme ». Le jeune homme a d’ailleurs expliqué qu’il avait pu la rencontrer car il aurait déjà presté plusieurs fois à ses soirées de galas et aurait également passé des moments inoubliables avec le mannequin américain de 45 ans. Le guitariste n’a pas voulu en dire plus à ce sujet. Entre Eva Longoria et Kendji, c’est une véritable amitié. L’actrice américaine est même citée dans l’un des morceaux du coach de The Voice Kids.

Kendji Girac, l’un des artistes français du moment

Visiblement, Eva Longoria et Kendji Girac s’apprécieraient mutuellement. Mariée à l’homme d’affaires José Antonio Baston depuis 2016, l’actrice américaine ne rate pas une occasion lorsqu’il faut démontrer son admiration pour le chanteur français de 24 ans. Alors qu’Eva Longoria avouait être fière pour le succès de Kendji Girac dans l’un de ses entretiens d’autant plus qu’elle affirmait l’avoir vu dans ses débuts, le gagnant de The Voice parle également de la mère de Santiago Enrique Baston dans l’une de ses chansons, ce qui prouve à quel point ils seraient très proches tous les deux. Eva Longoria avait également reconnu que Kendji Girac était son artiste préféré car il évoque son nom dans son morceau Cool. Contrairement à ce que certains pensaient, il ne s’agit pas d’une relation amoureuse mais d’une belle amitié.

En septembre dernier, Kendji Girac faisait encore parler de lui. En couple avec Soraya depuis 4 ans, on apprenait que le couple attendait leur premier enfant. Le coach de The Voice Kids sera bientôt papa comme l’annonçait le magazine Public. Le chanteur connait un grand succès dans sa carrière ainsi que dans sa vie privée. Kendji n’a jamais caché son désir d’avoir des enfants et fonder une famille. Alors que cette année a particulièrement été difficile pour la plupart de célébrités, tout va pour le mieux pour la star des Enfoirés. Son album Mi Vida est sorti depuis le 9 octobre dernier et connaît un succès incontestable. Coach dans The Voice Kids, ce dernier touche des centaines euros sans oublier les bonus lors de la finale de cette émission. L’ami d’Eva Longoria nage dans le bonheur et n’hésite pas à partager quelques moments de son quotidien avec ses followers.