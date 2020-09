Kendji Girac : son métier avant The Voice était très difficile, voici nos infos croustillantes !

Tous les fans de l’émission de musique The Voice peuvent s’accorder sur le fait que Kendji Girac fait partie des gros succès de l’émission. Sa puissance vocale et sa grande flexibilité ont marqué les coaches de l’émission. Cependant, malgré tous ses atouts, ce dernier n’est pas uniquement doué pour la musique. Il faisait bien un métier avant de s’installer, sous le feu des projecteurs. C’est ce qu’il a révélé au cours de l’émission Good Singers, une émission qui permet de tester certains talents.

Un chanteur assez bien adulé

La saison 3 de l’émission de musique The Voice restera sans doute dans les esprits pendant un bon bout de temps. La raison principale de ce souvenir reste Kendji Girac. Le chanteur a en effet marqué de son talent hors du commun, cette saison du programme culte de TF1. Depuis son passage, il connaît un succès fulgurant et enchaîne les récompenses. Sa musique parvient convaincre les personnes de tous les âges.

De ce fait, l’auteur de Color Gitano ne cesse de gagner en popularité et de se faire de plus en plus de fans à travers le monde. La prochaine étape pour le chanteur est sa participation à la version pour enfant de The Voice. Il va rejoindre la bande de Soprano et les autres membres du Jury, dans son fauteuil rouge. Sa présence ravit déjà un grand nombre de téléspectateurs. Ces derniers s’attendent d’office à show exceptionnel sur la chaîne française.

Un passage dans Good Singers

Si un grand nombre de personnes suivent de près la vie publique de l’artiste, très peu de personnes connaissent réellement la seconde face de Kendji. En réalité, ce dernier aborde très rarement des questions liées à sa vie privée. Il a tout de même eu la possibilité d’aborder certains sujets sur ce plan. Cela s’est déroulé dans l’émission Good Singers. Le programme de télévision présenté par Jarry a pour but de découvrir entre collègues des aspects peu connus.

Pour son passage, le chanteur de Color Gitano était en compagnie de Natacha St Pier et de Fred Testot. Dans le déferlement de question et d’échanges, les artistes ne s’attendaient surement pas à faire certaines découvertes étonnantes à propos de Kendji Girac. C’est pourtant exactement ce qui s’est produit. En vrai, l’artiste a connu des moments très difficiles en famille. Ils devaient sans cesse, changer de lieu de résidence.

D’autres projets liés à sa famille

Cet ensemble de choses qui a eu des impacts sur sa vie scolaire. D’ailleurs, il se résout à y mettre un terme lorsqu’il a atteint ses seize ans. Une époque à laquelle ses derniers recours restaient la musique et les activités au sein de leur entreprise familiale. En réalité, le père de Kendji évolue depuis un bon nombre d’années dans le domaine de l’élagage. Du coup, le désormais coach de The Voice Kids devait s’y consacrer au mieux.

En participant aux tâches de l’a société, il grimpait fréquemment aux arbres pour en couper avec soin, les branches mortes ou dérangeantes. Une activité qu’il faisait sans pour autant abandonner sa vraie passion ; celle de la musique. Cette révélation a sans l’ombre du doute surpris ses fans et les participants à l’émission. Pourtant, c’est tout à fait l’un des points importants du parcours du chanteur. Cette étape lui a surement donné certains atouts dont il dispose. Kendji Girac a un charisme particulier et un esprit d’équipe plutôt surprenant.