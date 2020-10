Kenza Farah : la chanteuse vient d’être maman et dévoile une première photo de sa fille sur Instagram !

Une petite fille prénommée Manel vient de naître, et c’est avec joie que la nouvelle maman Kenza Farah, a partagé la nouvelle avec ses abonnés sur son compte Instagram… beaucoup d’émotions au programme !

Kenza Farah présente son bébé à sa communauté

Il y a de cela quelques années, l’artiste chanteuse, auteure, interprète et compositrice Kenza Farah, révélait au cours d’un entretien, qu’elle souhaitait avoir des enfants, un grand jardin, etc… On peut dire que son rêve est en train d’être réalisé, puisqu’elle vient d’accoucher d’une petite fille.

Notons qu’avant cet évènement, la jeune femme qui venait de se marier il y a quelques mois, a partagé avec sa communauté, des clichés d’elle en robe de marié. Cependant, les fans ont dû ravaler leur curiosité puisque la belle n’a pas voulu dévoiler l’identité de son mari, dans le souci de garder sa vie privée loin des regards indiscrets.

Peu après, la jeune femme de 36 ans a partagé des photos d’elle dans un état qui ne laissait pas de place au doute. C’est avec le ventre arrondi qu’elle a annoncé à ses fans qui venaient de lui souhaiter un bon anniversaire, qu’elle attendait son 1er bébé, qui devrait être là 2 mois plus tard.

Concernant le sexe du bébé, c’est toujours en image que Kenza Farah l’a dévoilé à sa communauté : « Je vois la vie en rose J’avoue que j’espérais une petite fille donc je suis ravie… le plus important reste la santé ».

Dorénavant, c’est chose faite, Kenza Farah est enfin maman ! Sa ravissante petite fille se prénomme Manel, et c’est ce 26 septembre 2020 que la chanteuse l’a annoncé à ses abonnés sur son compte Instagram. Tenant toujours à protéger sa vie privée, le cliché posté par la jeune femme montrait l’index d’une femme qui doit sûrement être celle de Kenza Farah, adorablement prise entre les petits doigts d’un nouveau-né, certainement la petite Manel.

Une mignonne peluche blanche vient compléter la photo avec dessus, le prénom de la petite fille brodé avec des paillettes. Pour la légende, la chanteuse a inscrit : « Dieu merci, bienvenue ma fille. Manel ma plus belle histoire, ma plus belle chanson, ma plus belle carrière commence aujourd’hui avec toi. »

Réactions des abonnés de Kenza Farah

Dès l’apparition de la publication, ils ont été nombreux à féliciter la jeune maman. En commentaire les internautes ont réagi : « Félicitations ma Kenza, bienvenue à ta petite princesse », « Félicitations ! Bienvenue à cette petite merveille » »

Parmi les followers de Kenza Farah, une candidate de télé-réalité l’a également félicité pour son nouveau statut de mère. Il s’agit de Milla Jasmine, dont elle est apparemment assez proche. Milla a inscrit en commentaire : « Félicitations ma chérie ! Plein de bonheur à vous. »

Notons que jusqu’à présent, Kenza Farah n’a toujours pas dévoilé l’identité de son époux, et donc du papa de la petite Manel. D’une manière ou d’une autre, on dirait bien que la chanteuse a bien fait de prendre une pause dans sa carrière.

Il y a un an environ, Kenza Farah a sorti un album pour la 6e fois dans sa vie d’artiste. Intitulé : Au clair de ma plume, cet album faisait une sorte de récapitulatif en ce qui concerne sa vie personnelle, mais aussi sa carrière. L’artiste explique avoir voulu se consacrer du temps, après les 5 albums qui se sont succédés, sans parler des concerts et dédicaces qui ont suivi.

En effet, entre les années 2007 et 2017, Kenza Farah, a sorti 5 albums et réalisé beaucoup de single et de featuring, avec son label historique, Karismatik. On se souvient encore de son feat émouvant avec Soprano dans le titre coup de cœur …