Kev Adams aurait-il gaffé lors d’une cérémonie ? L’humoriste est lynché par des internautes !

Ce dernier a reçu de vives critiques sur le réseau social Twitter à la suite de la diffusion du programme ce jeudi sur France 2.

Kev Adams en maître de cérémonie

Enregistré depuis décembre 2019, bien avant le coronavirus en France, c’est ce 13 août 2020 que le gala du Festival de rire de Montreux, aujourd’hui appelé le Montreux Comedy Festival, a été diffusé sur la chaîne France 2.

Kev Adams qui rappelons-le, est en vacances avec ses amis sur la Côte d’Azur, a dû avoir une mauvaise surprise en lisant les commentaires liés à la diffusion de cette émission pré enregistrée par France 2.

Il faut savoir que le Montreux Comedy a fêté ses 30 ans, et pour cela, 7 galas originaux ont été programmé. Cela s’était déroulé du 28 novembre jusqu’au 7 décembre 2019, dans la belle station suisse. D’après les retours, l’évènement a été un succès, avec des spectateurs « MDR », comme l’a posté Kev Adams, le soir même de la diffusion de l’émission.

Ce dernier a été l’animateur de l’évènement, et on peut dire que l’ex ado qui est bien proche de la trentaine maintenant, s’en est plutôt bien sorti. Parmi les invités, il y avait plusieurs genres, dont les humoristes et les stand-uppers évidemment, mais également des magiciens, des sportifs, etc. Pour citer quelques noms, Michaël Gregorio était présent, ainsi que Tom Villa, Stan Wawrinka de la Suisse, Elodie Poux, ou encore Jérémy Demay du Québec.

Parmi les thèmes abordés, il y a eu un clin d’œil à la réputation de Montreux pour avoir une population riche en personnes âgées et fortunées. Le festival se déroulant à Montreux justement, on peut dire que les habitants ont été servis.

Taquins, les humoristes dont Kev Adams, les Bodin’s et Eric Antoine, n’ont oublié la 1ère Dame de France, Brigitte Macron. Le public a même participé à certaine scène, à l’instar d’une femme et d’une petite fille, qui étaient assises parmi les spectateurs dans la salle.

Les téléspectateurs ont pu assister ce jeudi au comparatif de Caroline Vigneaux entre l’interrogatoire d’un braqueur et celui d’un violeur. L’humoriste et acteur Elie Semoun, également présent pour l’occasion, a régalé la salle de sa conversation avec son épouse nymphomane, ‘’Nathalie’’. Quant à Kev Adams, il a démontré qu’il n’était pas tout à fait prêt à devenir papa, et Elodie Poux a eu quelques démêlés avec certains prénoms.

Avec cette succession d’artistes talentueux, la salle était pleine de rire, confirmant le post de Kev Adams le jour de la diffusion du Festival. Toutefois, il faut croire que tout le monde n’était pas de cet avis…

Les internautes s’en prennent à Kev Adams !

Le Show de l’humoriste et acteur Kev Adams ce 13 août sur France 2, s’il a beaucoup plu aux spectateurs qui ont eu l’air de s’éclater, il semblerait que cela n’ait pas été le cas pour tout le monde. En effet sur Twitter, les commentaires ont été bon train, et ils n’étaient très favorables au maître de cérémonie Kev Adams. Ce dernier qui s’en est pris aux clichés à propos des « vieux de Montreux », a récolté des réflexions pas très élogieuses.

Parmi les commentaires, certains disaient : « Je ne me suis jamais douté à quel point Kev Adams était aussi peu drôle et aussi inintéressant », « Le supplice de Kev Adams sur France 2, c’est gênant en plus de ne pas être drôle. ». Ces commentaires que l’on peut qualifier de durs envers l’humoriste, n’ont pas encore reçu de réponses de la part de Kev Adams.