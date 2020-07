Kev Adams, bientôt de retour au ciné, il ne cesse d’enchaîner les succès !

Annonces :

Le parcours de l’artiste

Kev Adams de son vrai nom Kevin Smadja est un humoriste et acteur français. Il a débuté sa carrière en tant qu’humoriste. Dès son plus jeune âge, il prend des cours de théâtre et obtient son premier rôle dans un court métrage à l’âge de 9 ans. Après ses premiers pas sur scène en tant qu’acteur, il enchaine les spectacles. Son premier spectacle de Young man show fait le tour de la France pendant deux ans. Des spectacles au tournage, Kev réussi à convaincre les producteurs et lance la série Soda en 2011.

Pendant trois saisons le programme accroche non seulement le public jeune, mais également adulte. Celui-ci apprend à mieux comprendre la nouvelle génération à travers des mises en scène présentant une bande de potes et leurs parents au quotidien. En 2013, à travers Les profs, Kev Adams passe du petit au grand écran. Le film reçoit l’adhésion du grand public. En 2014, il partage l’affiche de Fiston avec Franck Dusbock et il est une fois de plus propulsé sur le devant de la scène avec Les nouvelles aventures d’Aladin en 2015. Amis publics et Gansterdam en 2016 et 2017 sont très peu appréciés du public et farouchement critiqués. En 2018, l’artiste français a su remonter la pente avec Alad’2 et Love addict. Le top 5 des films avec Kev Adams qui ont connu les plus gros succès en dépassant le million d’entrées dans le box-office français se présente comme suit :

Les nouvelles aventures d’Aladins 4 424 083 ;

Les Profs 2 3 957 176 ;

Les Profs2 3 494 244 ;

Alad 2 006 451 ;

Fiston 1 922 868.

Grâce à son talent, sa générosité, son humour et son acharnement au travail, Kev Adams a su conquérir le cœur des Français qui sont impatients de le retrouver dans son nouveau film.

Kev Adams, bientôt de retour au cinéma

La dernière apparition de kev adam au cinéma remonte en 2018 avec Alad’2 et Love addict. En 2019, Il continue de faire parler de lui cette fois-ci grâce à Mask singer, un show télé diffusé sur TF1 où il fait partie des membres du jury. De moins en moins présent sur les réseaux sociaux, ses fans s’interrogent sur son absence. Serait-il en tournage en train de préparer un nouveau film ? La réponse, ils l’ont reçue de Kev Adams lui-même à travers un post sur son compte Instagram. En effet, le dimanche, 8 mars dernier, l’artiste dévoile enfin la raison de son absence ces derniers jours. Il a alors écrit :« Salut la mif vous êtes nombreux à m’envoyer des messages pour me demander si tout va bien. Et pourquoi je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux en ce moment ! Tout va bien. Ne vous inquiétez pas ! Je suis en tournage sur un film qui me tient à cœur et je donne tout mon temps pour ça ».

À travers plusieurs photos postées sur son compte Instagram, il balade les fans dans les coulisses du tournage du nouveau film intitulé Maison de retraite. Impliqué à fond dans son rôle, Kev publie également un cliché de lui en plein twerk devant une dame âgée amusée par la situation. C’est sans doute l’une des scènes comiques du film dont la sortie est prévue pour 2021. En retour, ses millions de fans n’ont pas tardé à réagir. Ils ont massivement aimé et commenté le post de leur artiste.