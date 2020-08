Kev Adams et Rayane Bensetti : les 2 amis sans masque sur les photos, pendant les vacances… Les fans sont choqués !

Par contre, les internautes ont remarqué un petit bémol sur les clichés.

Des photos séduisantes, mais…

Difficile de quitter le pays, pour passer les vacances au soleil. Qu’à cela ne tienne, la Côte d’Azur avec ses plages magnifiques et ses villas somptueuses, accueillent de nombreuses célébrités cet été. Kev Adams n’est pas en reste, et à travers les photos qu’il poste assez régulièrement sur son compte Instagram, ses followers peuvent deviner que l’acteur passe de bons moments, en bonne compagnie.

C’est ainsi qu’on le voit prendre la pose sur l’une des photos aux côtés de Rayane Bensetti, qui on peut le dire, est un grand ami de Kev Adams. La photo a beaucoup plu aux abonnés des 2 acteurs français, et les compliments n’ont pas manqué dans les commentaires. Il faut dire que les 2 amis s’étaient affichés en mode beau gosse.

En effet, Kev Adams et Rayane Bensetti qui étaient sur l’île Sainte-Marguerite, se trouvaient au Fort royal. Vêtus de manière plutôt classe, ils ont pris une photo. Si Rayane Bensetti avait l’air de sourire timidement à l’objectif, Kev Adams lui, a dégainé son plus beau sourire. Posté sur son compte Instagram, l’humoriste a écrit comme légende pour sa photo aux côtés de son ami : « L’homme au masque de Blech my brother Rayane Bensetti ».

Même si l’on remarque que les deux protagonistes de la photo étaient sans masques, la photo a quand même beaucoup plu aux fans, qui n’ont pas hésité à aimer. C’est ainsi que cette photo a reçu plus de 94 000 « j’aime » des abonnés, peu de temps après qu’elle ait été publiée.

Quant aux commentaires, ils ont plutôt été élogieux, puisque les deux acteurs Kev Adams et Rayane Bensetti, ont reçu beaucoup de compliments. Notons que sur les photos, ces derniers ont semblé particulièrement complices. Ce qui n’est pas étonnant quand on sait que les 2 acteurs sont très amis depuis des années maintenant, et leurs fans l’ont bien remarqué.

Les commentaires sur la photo postée par l’humoriste et acteur, ont démontré que les abonnés n’y pensent que du bien. Si certains fans trouvent que le cliché est au top, d’autres trouvent le duo très stylé. C’est ainsi qu’on pouvait lire par exemple : « J’espère que vous kiffez vos vacances ! Profitez bien ! », ou encore « Vous êtes les meilleurs. ».

Une amitié incontestable entre Kev Adams et Rayane Bensetti

Si tout le monde est convaincu qu’il existe une belle amitié entre les 2 acteurs Kev Adams et Rayane Bensetti, il y a bien une raison, et ce n’est pas seulement à cause de quelques clichés postés.

En effet, il y a quelques mois par exemple, alors que Rayane Bensetti avait été arrêté par la police, puis mis en garde à vue, son ami Kev Adams chez qui il passait la soirée, l’a attendu toute la nuit jusqu’à ce qu’il soit relâché.

Pour rappel des faits, lors d’une soirée chez Kev, Rayane Bensetti a aperçu des personnes renverser délibérément son scooter sur le trottoir. Armé d’une barre de fer, ce dernier est parti à la poursuite des individus sur le dit scooter, en oubliant de prendre son permis et son casque.

Malheureusement pour lui, il a fini par rencontrer des policiers, qui l’ont mis en garde à vue. Kev est alors venu l’attendre au poste, avec un repas, ainsi que la veste et le téléphone de Rayane. Si ça ce n’est pas de l’amitié…