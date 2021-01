Kev Adams : méconnaissable, il fait des révélations choquantes sur le troisième confinement qui pourrait arriver !

Depuis maintenant plusieurs semaines, c’est une rumeur qui ne fait que prendre de plus en plus de place en France, et tout le monde pense que la crise du coronavirus n’est pas encore derrière nous, c’est le moins que l’on puisse dire !

En revanche, personne ne s’attendait à ce que l’humoriste Kev Adams prenne la parole sur le sujet sur les réseaux sociaux, comme on a pu le voir il y a tout juste quelques heures à peine avec une déclaration choquante !

Kev Adams : la photo qu’il a diffusée sur les réseaux sociaux est très inquiétante, doit-on craindre un troisième confinement ?

Cela fait maintenant plusieurs jours que les français n’arrêtent pas de lire des nouvelles concernant un nouveau confinement qui pourrait avoir lieu dans les jours à venir. En effet, si certains pensent que celui-ci aura lieu à la fin du mois de janvier (c’est à dire d’ici la fin de la semaine), d’autres s’accordent à dire pour que le troisième confinement du pays pourrait survenir au milieu du mois de février, et plus précisément pour la date de la St Valentin.

Si certains pensent que l’on devrait avoir des premiers éléments de réponse, comme l’a affirmé par exemple l’influenceuse Kim Glow ce week-end, c’est également l’humoriste Kev Adams qui a publié une photo très inquiétante sur le sujet pendant le week-end dernier.

CLASH ⚡️ CLASH – Tous les mois sur @funradio_fr ça part en vrille ❤️ pic.twitter.com/fjunQLaBSE — Kev Adams (@kevadamsss) November 3, 2020

On ne se doutait pas qu’il allait pouvoir diffuser une photo à ce sujet, et les internautes ont été très surpris et en même temps nombreux à réagir face à cette publication.

Mais ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un humoriste réagit aux différentes décisions du gouvernement français. Depuis maintenant plusieurs mois, c’est l’humoriste controversé Jean-Marie Bigard qui ne cesse de faire parler de lui sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias, comme on a encore pu le voir récemment sur France Bleu.

Déterminé à en découdre avec le gouvernement d’Emmanuel Macron, ce dernier avait même évoqué une potentielle candidature aux prochaines élections présidentielles de 2022. Mais même si Kev Adams, n’en est pas encore là, on sent dans la dernière publication que l’on a pu découvrir sur Instagram une certaine inquiétude.

Kev Adams : il est méconnaissable sur le cliché qu’il a diffusé sur les réseaux sociaux, les internautes sont choqués !

Il y a tout juste quelques heures, c’est donc sur le réseau social Instagram que l’on a pu voir l’humoriste Kev Adams diffuser un cliché très inquiétant. Avec une barbe très fournie que l’on a pas l’habitude de voir sur l’humoriste, les internautes ont été très surpris de voir Kev Adams de la sorte.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kev Adams (@kevadams)

Ce dernier a l’air très mal en point et même épuisé par la situation sur le cliché que l’on a pu voir : une barbe de plusieurs jours et un regard complètement vide. Mais est-ce par rapport à la crise sanitaire que nous vivons actuellement ? Nul ne saurait le savoir, mais dans les commentaires que l’on a pu lire sous la publication, on ne peut que constater l’inquiétude de la part des français.

Faut-il y voir les prémices d’un troisième confinement, ce qui serait une grosse catastrophe pour l’économie et le domaine culturel du pays ? Personne ne saurait vraiment le dire à l’heure actuelle, mais les français ne font que de témoigner de leur inquiétudes vives pour l’avenir.