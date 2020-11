Kev Adams : L’humoriste en deuil… Il vient de perdre un membre de sa famille !

C’est sur son compte Instagram que Kev Adams a annoncé à ses fans, que son grand-père venait de rendre l’âme. En hommage à ce dernier, l’acteur et humoriste a mis en ligne une photo et une vidéo qui mettaient en scène cet homme qui était « un exemple » pour lui.

Kev Adams fait part du décès de son grand-père à ses fans…

On a toujours connu un Kev Adams souriant, toujours prêt à rire et à faire des blagues, depuis qu’il apparaît à la télé. Dans son actualité, les téléspectateurs retrouvent l’humoriste chaque samedi sur TF1, dans Mask Singer, l’émission présentée par Camille Combal.

L’acteur se retrouve alors aux côtés d’un collègue humoriste Jarry, mais également l’animatrice Alessandra Sublet, sans oublier la ravissante chanteuse Anggun. Ils jouent alors les enquêteurs, pour essayer de deviner les personnalités cachées derrière les somptueux masques.

D’ailleurs, le samedi passé dans l’émission, le Squelette a fini par être démasqué, et la star cachée derrière n’était autre que Djibril Cissé, l’ancien footballeur international. Si cela en a surpris plus d’un, il semblerait quand même, que certains avaient déjà deviné son identité depuis bien longtemps.

En dehors de son rôle de juré et de son métier d’humoriste, Kev Adams a de la famille et comme tout être humain, perdre un membre de sa famille est toujours une situation éprouvante.

C’est ce que semble traverser l’acteur d’Aladin, avec le décès de son grand-père. Ce dimanche 15 novembre 2020, c’est sur son compte Instagram que Kev Adams a fait part de la triste nouvelle à ses fans. Ces derniers ont été nombreux à réagir et à le soutenir.

Ce fût également le cas de certaines célébrités, qui n’ont pas hésité à affirmer leur soutien à l’ex de l’ancienne Miss France Iris Mittenaere. Sur la photo postée par Kev Adams sur le réseau social, il se tenait près de son grand-père, et fixait l’objectif en souriant. Concernant la vidéo publiée par l’acteur, on voit le grand-père corriger les écarts de langage de son petit-fils.

Kev Adams fait ses adieux à son grand-père

Comme à son habitude, la vidéo postée par l’humoriste a beaucoup fait rire les internautes. Aujourd’hui, elle évoque surtout des moments précieux avec un homme tout aussi précieux pour Kev Adams. D’ailleurs, celui-ci avait surnommé son grand-père « Daddy Roger ».

Après la photo et la petite vidéo, Kev Adams, qui n’oubliera certainement jamais son Daddy Roger a mis en légende : « Mon grand-père Daddy Roger a rejoint les anges cette semaine. Il a été pour moi un exemple de gentillesse, de classe, de générosité, d’humour et d’amour. Tous ceux qui l’ont un jour croisé savent à quel point il était spécial. Un homme rare. Je t’aime Daddy. À bientôt. Paix à ton âme ».

A la découverte du poste de Kev Adams, ses abonnés ont été très touchés et ont donc réagi pour exprimer leurs condoléances et leur soutien. En plus de ces réactions anonymes, il y a eu des célébrités qui ont compati à ce que traversait le jeune homme.

Il s’agit par exemple d’Arthur, Camille Lellouche, Hélène Sy, ou encore le cuisinier Pierre Sang. Tous ont tenu à envoyer un mot à l’acteur et humoriste, en commentaire de son post Instagram.

Notons que Kev Adams avait déjà perdu son grand-père maternel lorsqu’il était âgé de 13 ans environ et voilà qu’il vient de perdre Daddy Roger… Sincères condoléances Kev !