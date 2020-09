Kevin Guedj : il poste une photo avec sa fille qui choque les internautes et reçoit beaucoup de critiques !

La photo qui choque

Comme tous les candidats de télé-réalité, Kevin Guedj est très actif sur les réseaux sociaux. Avec sa femme Carla Moreau, le couple a même créé un compte Instagram pour leur fille Ruby. Une chose qui ravit vraiment les fans et qui prouve la proximité des deux influenceurs avec leurs followers. Des clichés au réveil, en vacances, en couple, de Ruby… leurs comptes Instagram racontent toutes leurs vies. Les followers, eux, ne sont jamais avares de compliments pour le couple et surtout pour la petite Ruby.

Le 17 septembre, Kevin Guedj a emmené sa fille et ses amis visiter le Zoo de La Barben (un parc zoologique situé en Provence). Un moment intime pour la petite famille et surtout une grande première pour Ruby. Le genre d’activité banal qu’on a tous fait avec nos parents quand on était enfant.

Comme à son habitude, Kevin a publié une photo avec sa fille devant la cage des jaguars. En espérant faire plaisir à ses followers sur Instagram, les commentaires négatifs fusaient sous la photo du père et sa fille. Certains followers ont été indignés de voir l’influenceur tout sourire devant des animaux en cages. « C’est vrai que de regarder des animaux enfermés pour le plaisir des hommes c’est génial ». Il y avait même des commentaires comme « servez-vous de votre pauvre “notoriété” pour militer contre cette barbarie ». Il parait que le zoo est un sujet très sensible pour les internautes.

Ces critiques ont inondé le compte Instagram de la petite Ruby (qui est géré par les parents). Les parents ont également décidé de publier une photo de la journée avec la description « Zoo avec les copains ». Comme la photo sur le compte de Kevin Guedj, les internautes se sont lâchés dans l’espace commentaire : « et les petits animaux derrière ? » ou encore « Boycott des zoos, sensibilisons les enfants dès le plus jeune âge ».

Les commentaires ont même dépassé le cadre de la visite. En effet, la dernière publication sur le compte de Ruby Guedj a été un carrousel d’une photo et d’une vidéo devant la cage d’un oiseau. En regardant l’animal, la petite fille a mis sa sucette sur la vitre avant de la remettre dans sa bouche. Un geste qui a choqué les internautes en faisant référence au coronavirus. Certains ont ainsi commenté « Nice la sucette sur la vitre avec le Corona » ou encore « ça ne choque personne qu’elle laisse sa fille mettre la sucette à la bouche alors qu’elle l’a tapée contre la vitre ».

Quant à Carla Moreau, elle a décidé de poster une photo d’elle devant un tigre blanc qui nage. Consciente des commentaires qui peuvent encore ressurgir, elle a décidé de désactiver les commentaires sur la photo. Un geste qui est très hors du commun pour une influenceuse qui a tendance à recevoir des centaines de commentaires (et de compliments).

Pour le moment, aucun des deux parents n’a encore réagi ou répondu à tous ces commentaires. En tant que candidats de télé-réalités, les critiques leur sont courants et ils savent ainsi les gérer. En tout cas, c’est sûrement des détails qui n’arriveront pas à faire tâche sur cette belle journée en famille au Zoo.

Le soutien de quelques fans

Même si les commentaires négatifs inondaient chaque publication, quelques followers ont tout de même soutenu la famille. D’ailleurs, quelques-uns ont commenté qu’ils ont eu de la chance d’avoir eu une photo avec les félins. Un débat a même été engagé sous un commentaire négatif sur le fait que les animaux seront bien dans un zoo que dans la nature à la merci des braconniers. Sous la publication de la vidéo de la petite Ruby, certains ont dénoncé les moralisateurs sur les réseaux sociaux et ont défendu la fille de Kevin Guedj.

À quelques jours de son premier anniversaire, la petite Ruby compte déjà plus de 950 000 followers sur Instagram. Alors qu’elle sait à peine dire quelques mots, la petite fille est déjà une célébrité sur les réseaux sociaux.