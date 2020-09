Kevin Guedj (Les Marseillais) : dans l’obligation de vendre son restaurant après seulement 2 ans !

Quoiqu’il aime son Sushi Potes, le père de la petite Ruby décide de le vendre. Le jeune entrepreneur aurait géré cet établissement pendant deux ans et s’en félicite.

Kevin Guedj prend une décision inattendue pour son restaurant

Kevin Guedj, le célèbre candidat des Marseillais sur W9 est bien connu des téléspectateurs de cette émission. Très ambitieux, il aurait décidé d’ouvrir un restaurant en début d’année 2018. Deux ans après son fonctionnement, le jeune homme a décidé de le vendre. C’est sur son compte Snapchat que le chéri de Carla Moreau a révélé qu’il vendait son restaurant. Situé à Marseille, le Sushi Potes était un restaurant traditionnel proposant des plats japonais mais que Kevin doit obligatoirement vendre.

En 2019, Kevin Guedj avait annoncé la fermeture de son établissement, évoquant ainsi le ralentissement de ses projets. Cette triste nouvelle qui avait fait tant parler, n’avait laissé personne indifférent. Nana Poucave estimait pour sa part que la raison principale de la fermeture de cet établissement était les avis négatifs qui étaient donnés sur le restaurant de Kevin Guedj. En ouvrant ce restaurant, le jeune homme de 31 ans envisageait d’ouvrir plusieurs autres Sushi Potes mais les choses n’avaient pas marché comme il le souhaitait. Il avait d’ailleurs rassuré ses followers en déclarant qu’il était à la recherche d’un nouveau local pour agrandir sa structure, jusqu’à ce que qu’il le ferme.

Il tourne la page en vendant le Sushi Potes

Kevin Guedj qui s’est révélé en 2015 en participant à la téléréalité des Marseillais, est devenu un personnage emblématique de la téléréalité française. En couple avec Carla Moreau, celui qu’on surnomme le « Jaguar » s’est lancé dans la restauration il y a deux ans en ouvrant un restaurant japonais. Contrairement à d’autres candidats, l’ami de Julien Tanti n’a pas voulu se contenter des revenus perçus lors des tournages d’autant plus qu’on ne peut pas participer éternellement à une émission de téléréalité. Kevin Guedj avait lancé son restaurant où il était lui-même le gérant. Passionné par la cuisine japonaise, il avait baptisé cet établissement le « Sushi Potes ». Situé en plein cœur de Marseille, ce restaurant pouvait accueillir jusqu’à trente personnes.

Il faut dire que ce restaurant aura été un succès depuis son ouverture mais l’engouement a considérablement baissé ces derniers temps et c’est d’ailleurs l’une des raisons de cette décision. Après de nombreux efforts déployés dans le but d’améliorer le rendement de sa structure, l’ancien candidat des Marseillais a finalement décidé de vendre son restaurant. C’est sur Snapchat qu’il a fait cette triste annonce qui a surpris la plupart de ses fans. Il a écrit « C’est une page qui se tourne. On a vendu le sushi. À la base, je ne voulais pas du tout le vendre, parce que c’était mon petit bébé ». Il s’agit d’une décision qu’il aurait prise à contre-cœur d’autant plus qu’il s’était déjà attaché au Sushi Potes.

Les choses n’ont pas été faciles pour le jeune entrepreneur ces derniers temps. On se souvient encore de son histoire avec Carla car il était au cœur des infidélités. Malgré tous ces moments sombres de sa vie, Carla Moreau et Kevin Guedj désormais parents d’une petite fille, sont en couple. S’il est connu comme l’un des candidats des Marseillais les plus appréciés, il y a néanmoins quelques domaines qui lui échappent encore comme celui de l’entrepreneuriat. Après deux ans d’existence, il décide finalement de vendre son restaurant. Depuis l’arrivée de leur petite fille Ruby, entre Kevin Guedj et Carla Moreau c’est le parfait amour. Une conversation entre les deux tourtereaux a été rendu public sur Snapchat récemment par le chéri de la candidate. Ils sont toujours aussi complices et comblent leur fille d’amour.