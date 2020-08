Kevin Guedj (Les Marseillais): hospitalisé en urgence, il donne de ses nouvelles ! Ses fans sont très inquiets !

Après plusieurs heures de longue attente sans nouvelles de Kevin, il redonne l’espoir à ses fans. Celui qu’on surnomme affectueusement « le Jaguar », est un candidat de Les Marseillais et le reste du monde 5. Carla sa fiancée, qui avait annoncé qu’il était hospitalisé aux urgences, retrouve le sourire.

Les symptômes qui ont conduit Kevin à l’hôpital

Kevin Guedj a été hospitalisé il y a quelques jours après un malaise qu’il aurait vécu. En effet, Carla, la future épouse de Kevin a décidé lundi passé de dévoiler les symptômes qui ont entrainé cette hospitalisation brusque. C’est bien sur son compte Snapchat qu’elle s’est confiée aux internautes affirmant que son fiancé avait été admis aux urgences. Le futur couple qui a dû renvoyer leur mariage à cause de la naissance de leur enfant, ne cesse de vivre des mésaventures. Récemment, ils éprouvaient des difficultés à trouver un nouveau logement dans le sud de l’Hexagone. Cette fois-ci encore, le célèbre couple des Marseillais et le reste du monde vit une situation embarrassante.

La mère de Ruby qui expliquait que les médecins ignoraient de quoi souffre son fiancé, déclare qu’il aurait eu une forte poussée de fièvre et ses muscles se contractaient. Une situation qui les a directement conduits à l’hôpital. La jeune femme de 23 ans poursuit en disant que les choses ne sont pas stabilisées par la suite pour son amoureux mais que la situation s’est plutôt aggravée vers minuit avec une montée de fièvre jusqu’à 40° et l’a de nouveau ramené aux urgences pour sa sécurité et celle de la petite Ruby. Toutefois, Carla a déclaré qu’il ne s’agissait pas du coronavirus contrairement à ce que certaines pensaient.

Kevin Guedj va mieux et rassure le public

Après toutes ces heures d’inquiétude, Kevin Guedj a enfin pris la parole. Il a tenu à remercier ses fans pour le soutien que ces derniers lui ont apporté, car ils avouent avoir reçu de nombreux messages d’encouragement provenant des membres de sa famille, ses amis et même des personnes qu’il ne connait pas du tout. Il a affirmé qu’il va beaucoup mieux.

Il faut dire que ce message du jeune homme de 30 ans arrive après une grande panique. Carla déclarait un jour avant, qu’on aurait fait beaucoup d’analyses et d’examens à son mari. Ce fut un moment difficile pour les parents de Ruby. La première nouvelle qui l’a néanmoins rassuré était que son fiancé n’était pas atteint de coronavirus. Elle disait que les médecins estimaient qu’il s’agissait d’une intoxication ou d’une insolation. Toutefois, le couple reste dans l’attente des résultats de plusieurs autres examens.

Carla et Kevin, un couple idéal

Alors qu’ils se sont rencontrés en début 2016 dans Les Marseillais, Kevin et Carla forment un couple très solide. Les deux tourtereaux ont déjà traversé plusieurs épreuves et envisagent de se marier très bientôt. Il faut dire que Kevin, le beau gosse a longtemps fait l’objet d’infidélité vis-à-vis de la jeune candidate mais les choses ont changé depuis l’arrivée de leur enfant Ruby. Ce fut un événement heureux pour le duo et c’est d’ailleurs ce qui a conduit le jeune homme à faire une magnifique demande en mariage à Carla aux États-Unis. Alors que tout semblait bien se passer pour le couple, Carla fait savoir au public que son futur mari est hospitalisé.

Il a fini par rassurer ses followers qui se sont inquiétés pendant deux jours. Non seulement il ne s’agit pas du coronavirus, Kevin Guedj se porte beaucoup mieux à présent. C’est tout ce qu’on peut lui souhaiter et qu’il retrouve sa petite famille qui a tant besoin de lui à ses côtés.