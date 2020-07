Khloé Kardashian confinée : elle célèbre le sibling day d’une façon particulière !

Annonces :

Le prétexte, c’est le sibling day, la journée des frères et des sœurs, célébrée en Amérique comme un peu partout dans le monde. Qu’est-ce qui a donc poussé la jeune femme à une telle publication ?

Khloé Kardashian face au confinement

C’est désormais une réalité planétaire. Le confinement est effectif dans la quasi-totalité des nations pour limiter les ravages du Covid-19, cette pandémie qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Dans certaines régions du monde, c’est même, la quarantaine qui est devenue la norme obligatoire. C’est le cas par exemple aux États-Unis. Il n’y a donc aucun moyen pour les habitants de sortir sauf pour raison vraiment valable et justifiée.

Khloé Kardashian et sa famille n’ont pas été épargnées par ces mesures sécuritaires. Elle était alors à Los Angeles lorsque la décision a été rendue officielle. Elle est donc obligée d’y rester le temps que cette crise passe. Le mal pour la starlette, c’est d’être séparée physiquement de ses proches, en particulier, ses sœurs.

Cela fera alors plusieurs semaines déjà qu’elle n’a pas pu avoir avec elles, un contact physique même si elle pense constamment à elles. Il est vrai qu’il y a eu des hauts et des bas entre elles, mais la complicité entre la fratrie n’a jamais baissé. Il faut donc croire que les filles de Kris Jenner sont très portées vers la famille. Elles sont cinq, et avec leur frère Robert, elles forment le clan Kardashian. Il s’agit de :

Kim,

Kylie,

Khloé,

Kendall,

Kourtney.

Toutefois, Khloé se console grâce aux réseaux sociaux. Elle parvient par ce canal à prendre des nouvelles de ses sœurs et à leur fournir des siennes. Mieux, elle ravit les abonnés à ses pages de ses publications. Tout cela fait partie de sa manière de gérer cette crise épidémiologique.

Il faut également compter la présence aux côtés de Khloé, de sa fille True. Cette période de confinement lui permet de passer plus de temps en sa compagnie. Ensemble, elles se livrent à certaines activités du mieux qu’elles peuvent. Mais, le manque de ses sœurs se fait grandissant.

Le sibling day : le prétexte parfait pour Khloé Kardashian

S’il fallait bien un moyen pour révéler à la face du monde son attachement à ses sœurs, Khloé a trouvé en la célébration du sibling day, le prétexte parfait. Ce 10 avril, cette journée dédiée aux frères et aux sœurs connaîtra chez elle, une touche particulière. La starlette mettra en ligne, via son compte Instagram, des photos de groupe présentant ses sœurs et elles, en parfaite harmonie.

Ces photos magnifiques dans l’expression comme dans leurs formes témoignent de la complicité qu’il y a dans la fratrie. On les voit enfants, sur certains clichés. Sur un autre, on les voit plus âgées, sortant d’une soirée animée. Sur d’autres clichés encore, les sœurs sont en compagnie de leur mère, Kris. Sur toutes ces photos, on remarque deux choses essentielles. La première, c’est que le groupe des sœurs (Khloé, Kim, Kylie, Kendall et Kourtney) est très soudé. On y lit une véritable unicité qui tape à l’œil. La deuxième observation est en rapport avec leurs physiques. Elles sont en effet, de très belles femmes.

Ce beau clin d’œil que fait Khloé à ses sœurs tombe bien puisque l’on ne sait pas vraiment quand cette crise prendra fin et qu’elle pourra les revoir. D’un autre côté, il ne serait pas surprenant que les abonnés à la page de Khloé Kardashian restent admiratifs face à ces clichés. Avec cette crise, les internautes ont véritablement besoin de se changer les idées par des publications plus plaisantes comme celle-ci.

C’est une manière admirable de juguler la crise et de célébrer le sibling day différemment. Ces photos inédites ont donc apporté une touche différente à cette nouvelle journée de confinement.