Khloe Kardashian forcée par sa mère à congeler ses ovules… les fans sont choqués !

Non contente d’être les reines des réseaux sociaux et des magazines people, les femmes de la famille Kardashian sont également à la tête d’une émission de télé-réalité, qui suit supposément leur quotidien et leurs aventures (ou mésaventures). Dans « Keeping Up with the Kardashians », elles n’hésitent donc pas à se mettre en scène ou à aborder des sujets extrêmement intimes.

Kris Jenner, la mère de Khloe Kardashian, lui dit de congeler ses ovules

Dans l’un des récents épisodes de leur émission hebdomadaire, Khloe Kardashian et Kris Jenner en viennent à parler de la vie amoureuse de la jeune femme. En effet, depuis sa séparation d’avec le père de sa fille, Tristan Thompson, Khloe n’a plus été vue au bras d’un homme. Selon toute vraisemblance, sa mère s’en inquiète, bien que sa fille lui soutient ne même pas y penser, et vouloir se concentrer sur elle et son bébé.

Toutefois, même si cela semble un peu mélodramatique, Khloe Kardashian dit à sa mère qu’elle ne tombera peut-être plus jamais amoureuse. Une situation peu probable au regard du jeune âge de la jolie blonde, que Kris Jenner a tout de même pris au sérieux. Face caméra, la matriarche de la famille Kardashian espère que sa fille puisse vivre sa meilleure vie, et peut-être avoir un jour un autre bébé.

Dans la foulée, Kris Jenner s’inquiète de savoir si sa fille a fait congeler ses ovules, ce à quoi cette dernière répond qu’elle le fera si nécessaire, mais que ce n’est actuellement pas à l’ordre du jour. Pour Kris, il est néanmoins impératif qu’elle prenne cette décision maintenant.

Khloe Kardashian finit par céder à sa mère

Alors que durant le reste de l’épisode, Kris Jenner passe en revue tous les hommes de sa connaissance qui pourrait potentiellement plaire à ses filles, elle ne lâche pas le morceau concernant la congélation des ovaires, et insiste à plusieurs reprises.

Excédée, Khloe Kardashian lui demande instamment d’arrêter de se prendre pour une entremetteuse, puisqu’elle ne veut pas d’homme dans sa vie pour le moment.

Quelques minutes plus tard, dans le fameux confessionnal de l’émission, la jolie blonde révèle avoir décidé de faire congeler ses ovules, malgré ce qu’elle a dit à sa mère.

Il semblerait donc que Kris Jenner ait toujours le dernier mot dans cette famille, poussant véritablement ses filles à faire ce qu’elle veut, quitte à leur forcer un peu la main. Rien d’étonnant pour la « momager » du groupe, réputée pour mener tout son petit monde à la baguette. Après avoir appris que sa fille avait décidé de l’écouter, celle-ci manifeste son contentement et sa satisfaction, conseillant même à Khloe d’utiliser Tristan, le père de sa petite True, pour les fertiliser. Décidément, Kris Jenner n’en est plus à une bêtise près il faut croire…