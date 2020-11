Khloé Kardashian : testée positive au Covid-19 ! Les fans sont très inquiets !

Le 9 septembre dernier, Kim Kardashian, la célèbre femme d’affaires et épouse du rappeur américain Kanye West faisait savoir aux fans de la célèbre téléréalité L’incroyable famille Kardashian que cette émission était à sa fin. Toutefois, ce programme culte de E! continue de faire parler de lui.

Khloé Kardashian aurait contracté le Covid-19

Dans l’épisode diffusé ce 29 octobre, Khloé Kardashian, l’un des membres emblématiques de cette famille a annoncé avoir été testée positive au coronavirus. Il faut dire que les États-Unis seraient l’un des pays au monde à avoir le plus subi les ravages de cette maladie. Alors que le gouvernement américain continue d’intensifier les mesures pour combattre cette pandémie, l’ex-compagne de Lamar Odom a expliqué les symptômes qu’elle avait vécus pendant cette période délicate de sa vie. C’est bien dans Keeping up with the Kardashians que Khloé a été aperçue dans un clip parlant d’une voix plutôt rauque. Elle a déclaré « Je viens tout juste d’apprendre que j’ai bien le Corona ». Après l’avoir affirmé, elle a néanmoins rassuré ses fans que tout allait désormais bien même si elle avoue que cela n’a pas été facile pour elle d’autant plus qu’elle a dévoilé les différents symptômes auxquels elle aurait été victime comme la toux, les migraines, vomissements, bouffées de chaleur, tremblements, froid et bien d’autres.

Bien avant les déclarations de Khloé, sa sœur ainée Kim Kardashian s’était déjà exprimée au sujet de la situation de la mère de True Thompson. L’épouse du chanteur américain révélait que les membres de la famille Kardashian n’étaient pas encore informés de cette situation et n’avait pas caché son inquiétude vis-à-vis de sa sœur. Consciente des ravages de cette maladie, Khloé Kardashian aurait préféré de se mettre elle-même en quarantaine après avoir manifesté ces symptômes qui sont généralement observés chez les patients du covid-19. Alors que la jeune actrice va beaucoup mieux, elle n’a cependant pas été le seul membre de cette famille à avoir contracté cette maladie. En mars dernier, le mari de Kim Kardashian aurait également eu le coronavirus.

Voir cette publication sur Instagram 𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗼𝗺𝗯𝘀𝗵𝗲𝗹𝗹 𝗟𝗲𝗴𝗴𝗶𝗻𝗴!! OUT NOW!!! XS-5XL @goodamerican Fit Une publication partagée par Khloé (@khloekardashian) le 27 Oct. 2020 à 7 :59 PDT

De nouvelles vagues de contaminations aux États-Unis et dans d’autres pays

Le coronavirus n’est pas prêt de disparaitre au regard des chiffres qui sont annoncés dans la plupart de pays dans le monde. Alors qu’en France, le président Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 28 octobre un reconfinement, aux États-Unis, les cas ne cessent d’augmenter car le pays aurait enregistré le plus grand nombre de contaminations et de décès dans le monde. Pendant cette période de campagne électorale pour la prochaine présidentielle, l’ancien président américain Barack Obama aurait critiqué la gestion du président actuel de cette pandémie lors d’un meeting où le mari de Michelle apportait son soutien à l’adversaire de Donald Trump, Joe Biden.

Voir cette publication sur Instagram I was thinking about photoshopping Kylie into this photo Une publication partagée par Khloé (@khloekardashian) le 28 Oct. 2020 à 4 :18 PDT

Depuis le début de cette crise sanitaire, la famille Kardashian fait régulièrement parler d’elle. Après s’être exposé au virus lors d’une rencontre politique, Donald Trump avait déclaré l’état d’urgence le 13 mars 2020. La femme de Kanye West qui a récemment fêté ses 40 ans, avait dévoilé sur son compte Instagram une vidéo où ses followers avaient découvert un bunker en carton que ses deux filles Chicago et North avaient construit pour se mettre à l’abri de cette maladie. Les internautes n’avaient pas manqué de magnifier l’imagination de ces bouts de chou. Toutefois, Khloé Kardashian n’a pas été la seule star à avoir été victime de cette maladie car plusieurs autres personnalités auraient été testés positives aux covid-19, c’est le cas de Tom Hanks, Utah Jazz, Olga Kurylenko, Rody Gobert etc.