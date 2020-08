Killing Eve : une date et un trailer dévoilés pour la saison 4 de la série à succès ! Les fans très impatients !

En cette période de confinement, où le public a plus que jamais besoin de ses séries préférées, tous les shows les plus populaires ne sont pas touchés par des problèmes de diffusion ou de tournage. En effet, au contraire d’un grand nombre de ses consœurs, Killing Eve sera bien de retour prochainement, pour le plus grand bonheur de son immense communauté de fans.

Killing Eve saison 3 : La série revient avant l’heure

Alors que la série ne devait revenir avec sa saison 3 que le 26 avril, la chaîne AMC en a finalement décidé autrement. Ainsi, les équipes ont décidé d’avancer la diffusion de deux semaines, pour une date de lancement au 12 avril. Pourquoi ? D’après la chaîne elle-même, il s’agit d’une décision purement factuelle, afin d’aider les spectateurs qui adorent le show à traverser plus sereinement leur confinement.

« Nous savons à quel point cette série est appréciée, et à quel point les gens ont besoin de contenus de qualité en cette période ».

Une bien bonne nouvelle pour les fans de Killing Eve, dont la réputation s’accroît saison après saison. Sandra Oh, qui interprète le rôle d’Eve, n’a d’ailleurs pas manqué de s’en réjouir sur Instagram, elle qui a acquis sa renommée mondiale grâce à son rôle de Cristina Yang dans Grey’s Anatomy.

Une bande-annonce pour la saison 3 de Killing Eve

Joignant l’acte à la parole, AMC a diffusé dans le même temps une bande-annonce particulièrement alléchante. Ainsi, on y découvre, s’il en était besoin, qu’Eve n’est pas morte à la fin de la saison 2, même si cela semblait déjà évident pour beaucoup.

D’après la présidente de la chaîne, ces nouveaux épisodes de Killing Eve seraient bien plus psychologiques et encore plus bouleversants que ceux des deux premières saisons.

« Cette saison de Killing Eve creuse profondément psychologiquement, et avec des actrices comme Sandra Oh, Jodie Comer et Fiona Shaw, le résultat est tout simplement étonnant. Nous étions impatients de la montrer aux fans ». https://twitter.com/joaquinsjoker/status/1288510943853453314?s=20

Killing Eve, déjà renouvelée pour une saison 4

Avant même que la saison 3 ne soit diffusée, Killing Eve a d’ores et déjà été renouvelée pour une saison 4. Une décision plutôt logique lorsque l’on sait que les récompenses pleuvent pour la série, comme ce fut le cas en 2019 avec les deux comédiennes principales, qui ont reçu :

un Golden Globes de la meilleure actrice pour Jodie Comer.

un Emmy Awards de la meilleure actrice pour Sandra OH.

La chaîne AMC n’est d’ailleurs pas peu fière de cette reconnaissance acquise dans le monde du spectacle, comme l’a confirmé la présidente du studio à Variety. En attendant, si vous ne connaissez pas encore Killing Eve, vous avez encore 15 jours devant vous pour découvrir les deux premières saisons du show. Si vous êtes abonné de Canal+, sachez que l’intégrale des épisodes diffusés à ce jour est disponible sur myCANAL. De quoi occuper vos prochaines soirées !