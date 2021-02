Kim Glow pointée du doigt : un membre du gouvernement estime que son comportement est irresponsable

Sur les réseaux sociaux, vous avez eu l’occasion de découvrir les avis de Kim Glow notamment sur la crise sanitaire qui frappe de plein fouet le monde entier. Ce fut aussi le cas d’évoquer différentes théories par rapport à cette maladie ou encore la vaccination. De nombreuses personnes estiment que cette dernière permet d’injecter des puces dans le corps afin de les suivre. Il existe une multitude de théories de ce genre sur le web et certains adhèrent forcément à ces thèses. Dans tous les cas, Kim Glow a été pointée du doigt par un membre du gouvernement qui se retrouvait en direct sur Twitch.

Le comportement de Kim Glow ne fait pas l’unanimité

Depuis pratiquement un an, le coronavirus bouleverse notre quotidien et certains n’hésitent pas à partager des théories qui peuvent être vraies ou fausses. Dans tous les cas, une telle communication peut aussi susciter de la panique et l’être humain ne semble pas avoir besoin de ce coup de stress inutile. C’est pour cette raison que l’un des membres du gouvernement à savoir Gabriel Attal a décidé de critiquer les agissements de Kim Glow.

Il fallait alors être sur YouTube pour découvrir la fameuse vidéo du porte-parole du gouvernement .

. Depuis quelques semaines, Gabriel Attal est largement présent dans les médias puisqu’il prend la parole pour transmettre les décisions du gouvernement concernant la crise sanitaire.

Il a également pointé du doigt Kim Glow puisque son comportement n’est pas celui escompté, elle est même sévèrement taclée.

Pour Gabriel Attal, c’est clairement irresponsable puisqu’elle a « balancé ça sur son SnapChat ».

Le porte-parole estime que nombreuses fausses rumeurs ne cessent de prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux, ce qui est clairement déplorable. De plus, Kim Glow avait évoqué une certaine puce qui pouvait être proposée avec le vaccin et elle avait pour but de suivre les personnes vaccinées. Elle n’a pas été la seule à partager cela puisque de nombreuses personnalités ou des inconnus ont également pu l’évoquer.

Les propos alarmistes rythment le web depuis pratiquement un an et ces fausses informations engendrent aussi du buzz qui peut être monnayé. Certains sites n’hésitent pas à partager les données les plus alarmistes pour tenter d’attirer le regard des internautes sans, forcément, se soucier des répercussions.

Des clics, du buzz et gagner de l’argent

Gabriel Attal a pu être interrogé sur les raisons qui peuvent pousser des personnes à partager de fausses informations. Les raisons seraient finalement très simples, puisque selon lui, ces « gens-là, ils font ça pourquoi ? Ils font ça pour faire du buzz, des clics, parfois pour gagner de l’argent ». Le président de la République a décidé d’accélérer la campagne de vaccination en France pour tenter de mettre un terme à la propagation du virus. Il avait aussi précisé lors d’une allocution que les Français qui le voudraient pourraient se faire vacciner d’ici la fin de l’été.

Lors de ce live, Gabriel Attal a aussi affirmé que les vaccins proposés à tous les Français avaient fait l’objet d’une validation par des scientifiques indépendants et des chercheurs. Nous pouvons alors en conclure que ces vaccins ne contiennent pas de puce pour nous suivre ou encore pour modifier notre ADN. En ce qui concerne Kim Glow, elle est souvent pointée du doigt sur les réseaux sociaux et certains ont même tendance à la nommer l’Oracle. Elle avait par exemple annoncé un confinement le 12 février dernier, mais il n’a jamais eu lieu.

Dans tous les cas, si vous souhaitez la suivre et découvrir son quotidien, elle propose notamment un compte Instagram.