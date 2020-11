Kim Glow : La star de télé-réalité revient avec des théories du complot au sujet du futur vaccin contre le coronavirus !

Kim Glow fait assurément partie des personnes qui sont persuadées qu’il y a un complot derrière l’apparition du Coronavirus. Ce mercredi 11 novembre 2020, la jeune femme a partagé une vidéo sur son compte twitter, tenant à mettre en garde les personnes qui la suivent, contre le futur vaccin du Covid-19.

Kim Glow et ses théories de complots !

Depuis qu’elle a prédit le reconfinement, et que cela s’est confirmé, Kim Glow se sent pousser des ailes, au point de dire à ses abonnés : « Ne doutez plus jamais de moi ! » Sacrée Kim !

En effet, on se souvient qu’elle avait écrit sur les réseaux sociaux, bien avant que le président de la République ne le confirme : « Breaking news. Un CRS m’a dit qu’ils ont reçu l’information. Reconfinement de la France entière, 28 octobre. »

Si pour cette information, elle a eu raison, ce qu’elle a annoncé ce mercredi 11 novembre 2020 semble être de la pure fiction. En effet, la candidate de télé-réalité a mis en ligne sur ses réseaux sociaux, Instagram et Snapchat, des vidéos où elle n’hésite pas à parler de complots qui paraissent totalement irrationnels.

Kim Glow affirme donc : « Par contre, il est en train de se passer quelque chose de très grave dans le monde… Je suis choquée. En fait, ça se passe sous nos yeux et on n’a rien vu arriver. Peut-être certains, mais c’est étouffé. Les articles sont retirés dès que la vérité va éclater. Je vous jure que c’est vrai, renseignez-vous, on n’aura plus de liberté, on va tous être pucés mais pas une puce de chien ou chat qu’on peut retirer… Non. Des nanoparticules, ce sera. On ne pourra pas les retirer. »

Il faut le savoir, les théories de complots de Kim Glow concernent le vaccin du Covid-19…

Kim Glow met ses abonnés en garde à propos du vaccin contre le Covid-19 !

D’après les propos tenus par Kim Glow sur les réseaux sociaux, il y aurait une « puce en nanoparticules » dans le vaccin contre le Covid-19. Ainsi donc, cette puce sera inoculée à chaque personne qui se fera vaccinée.

Toujours d’après la gogo danseuse : « La liberté de chacun, de chaque être humain, ce ne sera qu’un lointain souvenir. Ils vont contrôler tout, notre argent, ce qu’on dépense, notre façon de faire nos déplacements, tout. Tout sera contrôlé. Ce n’est pas de la fabulation, c’est réel. Renseignez-vous… Ils vont réussir à nous injecter ça dans des vaccins. Vu que c’est des nanoparticules, c’est miniature, infiniment petit, le plus petit de ce que vous pouvez imaginer dans votre corps. Et c’est dangereux. Ça va marcher avec la 5G. »

La star de télé réalité ne s’arrête pas à si bon chemin. Pour elle, le virus du Covid-19 a été créé volontairement. Pour Kim Glow, la théorie du complot est avérée, et la raison de la création du coronavirus serait pour dépeupler la terre, parce que les humains seraient trop nombreux.

La jeune femme de 35 ans, affirme qu’il s’agit d’une guerre silencieuse. Le fait que les personnes les plus âgées soient les plus vulnérables, est pour elle, une preuve que les ‘’responsables du complot’’ sont parvenus à leur fin.

Kim Glow assure que ce qui se passe est une évidence, et que cela se déroule sous le nez de tout le monde. Pour elle, ‘’on’’ cherche à affoler tout le monde, pour qu’au moment de l’annonce de la disponibilité du vaccin anti-Covid, tout le monde se jette dessus.

Dès lors, toujours selon la théorie développée par Kim Glow, ‘’on’’ pourra injecter les nanoparticules à tout le monde. En conclusion, la star de télé-réalité conseille vivement à ses abonnés de ne surtout pas se faire vacciner.

Cependant, les internautes ne sont pas du tout convaincus par les allégations de la jeune femme, et les réactions n’ont pas tardé : « Propos hallucinants, mais tellement prévisibles par les personnes complotistes, à l’annonce d’un vaccin…Inciter la population à ne pas se faire vacciner, c’est totalement irresponsable !! », « Mdr, et les microparticules de son collagène et de son botox on en parle ? », « Avec tout ce qu’elle s’envoie comme injection dans les lèvres… elle ne devrait pas être à ça près. »

Il faut croire que bon nombre d’internautes n’adhèrent pas aux théories de complot de Kim Glow… Ressaisis-toi, Kim !