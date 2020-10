Kim Glow : méconnaissable après plusieurs transformations physiques, son père prend la parole !

De son vrai nom Sophie Laune, Kim Glow est connue pour avoir participé à plusieurs émissions de téléréalité. Alors qu’elle avait décidé de rejoindre son amie Shanna Kress dans la grande famille des Marseillais, elle faisait déjà parler d’elle suite à ses opérations de chirurgie esthétique.

Le père de Kim Glow parle de ses transformations physiques

En 2013, lors de sa première participation à la téléréalité des Marseillais, la bombe Kim Glow était devenue une étrangère pour son père. Ce dernier avait du mal à la reconnaitre après ses multiples opérations de chirurgie esthétique. Ayant gardé le secret depuis plusieurs années, Henri décide enfin de sortir du silence. La jeune femme actuellement âgée de 35 ans avait quitté l’université où elle faisait des études de droit pour devenir une candidate de la téléréalité. Un changement brusque que les membres de sa famille n’ont pas facilement digéré. Déterminée à réaliser ses rêves, elle a rejoint la famille des Marseillais puis les Anges. De son côté, le père de la jeune femme aurait eu du mal à accepter la carrière que cette dernière avait choisie. Lors d’un entretien avec TFX, le père de l’ancienne candidate fait des confidences.

Kim Glow qui ne se cache pas, a toujours assumé ses transformations physiques. Cette dernière aurait subi plusieurs sortes d’opérations, implants fessiers, injections, augmentation mammaire, liposuccion et bien d’autres. Toutes ces opérations de chirurgie esthétique étaient loin de plaire à son géniteur. Remonté par toutes ces transformations, il se confie devant les caméras de la chaine « Physiquement, nous, on l’a conçue parfaite. C’était un beau bébé, une belle jeune fille qui a commencé à faire de la danse très tôt. Puis est venue cette transformation physique… ». Ancien militaire, Henri est déçu par l’apparence actuelle de sa fille qu’il aurait élevée selon les valeurs de son corps de métier. Après l’avoir découverte métamorphosée, il ne s’est pas empêché de s’exclamer « Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi ? ».

Henri, le père de Kim Glow, incapable de reconnaitre sa fille

Kim Glow, généralement critiquée sur la toile se serait visiblement déjà habituée. Elle estime que la réticence de son père serait due à son passage sur le billard. Elle a dévoilé que son père a commencé à l’ignorer après qu’elle s’est refaite la poitrine et Henri ne lui avait pas adressé la parole pendant des mois. De son côté, l’ancien militaire qui tient tant à conserver ses valeurs déclare que Kim Glow n’est qu’un simple personnage et non sa fille Sophie Laune. Alors qu’une photo récente de sa fille a été projetée sur l’écran, Henri n’a pas pu reconnaitre sa petite fille adorée Sophie. De son côté, l’ancienne candidate de téléréalité qui est désolée de la réaction de son papa affirme « Il me connaît mieux que personne, et quand il regardait la télé, il ne me reconnaissait pas… Personne ne me reconnaissait, en fait ». Pour conclure, le père de la meilleure amie de Shanna Kress, souhaite que sa fille envisage une autre carrière qu’il estime beaucoup plus crédible que celle de la téléréalité.

En début d’année, la jeune femme faisait l’objet de nombreuses critiques après ses nombreuses apparitions sur les réseaux sociaux. Les internautes n’avaient pas manqué de remarquer une autre apparence de cette dernière après la publication d’un cliché d’elle sur son compte Instagram alors qu’elle sensibilisait ses fans pour la cause animale. Choqués par cette transformation inhabituelle, les internautes l’avaient clashé estimant qu’elle était beaucoup trop métamorphosée. D’autres s’étaient même permis de la comparer à une sœur des frères Bogdanov d’autant plus qu’on avait du mal à savoir si cette photo avait été photoshopée, si elle avait subi une nouvelle opération ou s’il elle ne s’était pas maquillée. Après plusieurs années, son père a décidé de se confier sur ces transformations physiques qu’il n’apprécie pas du tout.