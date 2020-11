Kim Kardashian : elle montre des photos d’elle en bikini pour ses 40 ans et enflamme Instagram !

Cette fois, elle revient en force avec des clichés en bikini et provoque de grandes vagues sur Instagram.

S’il y a bien un détail qui attire premièrement l’attention chez Kim Kardashian, c’est bel et bien sa plastique. Ce n’est pas la première fois qu’elle fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, la femme de Kanye West a fait monter la température et on peut bien dire qu’elle s’y est prise d’une manière qu’on lui connait si bien. C’est à l’occasion de son quarantième anniversaire que la femme d’affaires a pris quelques clichés en bikini qu’elle a partagé sur son compte Instagram. On peut bien dire que la sœur de Kloé Kardashian se bonifie avec l’âge et il y a de quoi susciter des réactions admiratives sur les photos qu’elle a partagées…

Kim Kardashian plus ravissante que jamais !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 1 Nov. 2020 à 9 :47 PST

Le mercredi 21 octobre dernier, Kim Kardashian, la femme de Kanye West fêtait ses quarante ans. C’est pour célébrer ce jour particulier qu’elle a pris des photos très affriolantes d’elle en bikini. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle est très heureuse d’avoir franchi le cap de la quarantaine. C’est ce lundi 26 octobre que l’influenceuse a partagé les fameux clichés et de ce que ses fans ont pu voir, elle n’a rien à envier à ses sœurs.

Elle était vêtue d’un bikini et a affiché ses belles courbes. « Voilà, c’est ça avoir 40 ans » avait-elle inscrit en légende pour accompagner les photos. De toute évidence, la jeune femme ne semble nullement affectée par la fameuse crise de la quarantaine. Les fans n’ont pas tardé à rappliquer et quelques heures seulement après avoir posté la photo, la publication a récolté près de 5 millions de likes et des dizaines de milliers de commentaires.

De toute évidence, la photo a fait sensation auprès de ses fans. Même, si elle n’a pas précisé l’endroit où elle se trouvait, le décor en arrière-plan était l’un des plus magnifiques. Elle était sur une plage. Cela vient confirmer les nombreuses rumeurs qui circulaient sur elle depuis la semaine derrière. En effet, plusieurs de ses fans ont pensé qu’elle s’était installée sur une île paradisiaque en compagnie de sa famille et ses amis proches pour célébrer ses 40 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 21 Oct. 2020 à 10 :46 PDT

Une période compliquée pour la jeune femme

Les derniers mois n’ont pas été de tout repos pour Kim Kardashian. Elle a dû traverser plusieurs péripéties qui ont failli causer sa séparation avec Kanye West. On se souvient qu’en juillet dernier, la femme d’affaires avait été accusée par son mari d’avoir voulu le faire interner et de l’avoir trompé. Ce dernier avait même annoncé qu’il voulait obtenir le divorce.

C’est dans une série de tweets que Kanye West avait fait ces déclarations sur les réseaux sociaux et cela a failli sonner le glas de leur mariage. Cependant, la jeune femme est plus déterminée que jamais et n’a pas laissé son couple s’effriter. Elle était bien décidée à sauver tout ce qu’elle a construit avec le rappeur.

C’est pour cela qu’ils ont pris tous les deux la résolution de s’accorder des vacances en famille dans les Caraïbes. De toute évidence, cela a bien marché puisqu’ils sont bel et bien ensemble aujourd’hui et les deux tourtereaux semblent de nouveau en de bons termes.