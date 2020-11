Kim Kardashian est sublime dans sa nouvelle photo en sous vêtements, elle diffuse une photo choc en gros plan !

On se souvient tous des photos de Kim Kardashian qui ont complètement affolé la toile ces derniers mois, impossible de passer à côté ! Il faut bien dire que dans la famille Kardashian, que cela soit du côté de Kim Kardashian ou de Kylie Jenner, les internautes ont de quoi passer de bons moments en regardant quotidiennement les photos que les soeurs Kardashian publient.

Kim Kardashian se retrouve à la plage dans un maillot de bain jaune et partage un gros plan de son intimité !

C’est encore une série de photos de Kim Kardashian qui va faire fureur sur Instagram ! En effet, la star de téléréalité qui fait un malheur actuellement a diffusé de nouvelles photos d’elles dans un décor sublime, avec un commentaire qui incite très clairement à la rejoindre sur une plage ensoleillée. On imagine que cela à de quoi donner des idées à certains de ses fans qui voudraient bien la rejoindre alors que nous vivons une crise sanitaire avec le coronavirus qui fait un malheur dans le monde avec des millions de morts.

Sur la publication Instagram de Kim Kardashian, on peut donc retrouver trois photos. Sur la première, on peut apercevoir la star et femme de Kanye West dans un maillot de bain une pièce mais toutefois très osé. Celui-ci est en effet très court au niveau de l’entrejambe et a vivement fait réagir les fans de Kim Kardashian et de toute la famille. En effet, on compte plus de 3 millions de likes de la publication après tout juste quelques heures de diffusion sur les réseaux sociaux.

Dans un second cliché, c’est carrément un gros plan sur ses cuisses que l’on peut voir pour le plus grand bonheur des fans. Mais la star de téléréalité a également fait fureur avec autre chose sur cette série de photo : sa manucure ! Il se trouve qu’effectivement, Kim Kardashian porte un vernis jaune fluo qu’il est impossible d’ignorer. Avec une tenue complètement en accord avec ses ongles, Kim Kardashian fait un véritable carton sur Instagram.

Kim Kardashian a décidé d’aller encore plus loin en diffusant un cliché où elle apparaît en sous vêtements ! Avec la main sur son buste, nul doute que les fans vont apprécier…

Kim Kardashian s’affiche à la plage avec Kanye West et les fans sont très surpris !

Depuis que Kanye West s’est converti et a très clairement affirmé sa foi sur les réseaux sociaux mais également dans sa musique, les apparitions de Kim Kardashian avec son mari Kanye West se font plutôt rares, c’est le moins que l’on puisse dire !

Et quelques jours plus tôt, sur cette même plage ensoleillée, on avait déjà pu voir la star de la télévision américaine s’afficher avec son mari dans une situation plutôt embarrassante. Alors que ce dernier vient tout juste de perdre les élections présidentielles des Etats-Unis qui voit Joe Biden gagner contre Donald Trump, le rappeur et producteur apparaît très mal à l’aise à côté de sa compagne Kim Kardashian qui est quant à elle resplendissante sur le cliché que l’on a pu voir. De son côté, cette dernière apparaît en mini-short et a l’air plutôt à l’aise devant l’appareil photo.

On ne peut clairement pas en dire autant de Kanye West qui baisse la tête et qui se tient le cou, signe qu’il se sent très mal pour certains qui savent interpréter les gestes. Mais qu’en est-il au niveau du couple entre Kim Kardashian et Kanye West ? Personne ne saurait le dire aujourd’hui, mais certains affirment que la fin est bientôt proche…