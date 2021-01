Kim Kardashian et Kanye West : c’est la fin ? Des rumeurs annonceraient une procédure de divorce !

Depuis quelques heures, les réseaux sociaux évoquent cette éventuelle séparation. L’information a été partagée par Page Six et nous apprenons que Kim Kardashian et Kanye West auraient même opté pour une procédure de divorce.

Bien sûr, la vigilance est de mise puisque nous ne connaissons pas forcément la réalité et les rumeurs ne sont pas obligatoirement fondées.

De plus, les principaux intéressés n’auraient pas évoqué cette situation. Dans tous les cas, les spéculations annoncent clairement un futur divorce.

Kim Kardashian est-elle en pourparlers pour ce divorce ?

Il y a de grandes chances, si l’information est avérée que la presse s’embrase avec cette histoire de divorce. Il faut noter que ce sont deux personnalités très connues, Kim Kardashian est une vraie femme d’affaires et elle a su monter un empire depuis de nombreuses années. De l’autre, nous avons Kanye West, qui a connu quelques critiques, mais il reste une figure emblématique dans le monde du rap. Une personne proche du couple aurait toutefois fait quelques confidences qui montrent que Laura Wasser aurait été embauchée par Kim Kardashian pour un futur divorce.

La personne précise que la mère de famille est donc en pourparlers et leur couple serait terminé .

. Il faut savoir que cette avocate est spécialisée dans cet univers et elle est largement connue aux États-Unis.

Elle est souvent appelée par les célébrités qui souhaitent mettre un terme à leur mariage.

Les fans scrutent désormais tous les détails pour savoir si elle se sépare réellement de Kanye.

Ce n’est pas la première fois que de telles rumeurs inondent le Web, car certains sont convaincus que le couple est terminé depuis quelques mois déjà. Pour rappel, ils sont les parents de quatre enfants et le divorce risque d’être problématique au vu de la fortune qui est présente. Il faudra donc attendre la confirmation ou non de ce divorce supposé pour en savoir un peu plus sur leur futur.

Pour l’instant, les deux célébrités semblent assez discrètes, mais, comme le mentionne Public, certains auraient déjà vu Kim Kardashian sans son alliance. Ce serait alors un signe de cette séparation qui devrait rythmer la presse people dans les prochaines semaines si les faits sont avérés.

Kanye West n’était pas aux côtés des Kardashian

Certains aspects seraient toutefois très importants, car Kanye West aurait fait le choix de ne pas passer les précédentes vacances avec la famille Kardashian. Il était donc dans son ranch du Wyoming, les interrogations étaient déjà nombreuses il y a quelques semaines, mais cela laissait peut-être présager une séparation avec Kim Kardashian âgée de 40 ans. Apparemment, selon d’autres sources, c’est cette dernière qui aurait effectué cette demande. Elle souhaitait que le couple puisse avoir une vie séparée et cela permettait de régler tranquillement le dossier du divorce. Cette affaire prend aussi de l’ampleur puisque certaines personnes connaîtraient les raisons de cette séparation.

Apparemment, Kim Kardashian aurait décidé de mettre un terme à ce quotidien lors de la campagne présidentielle de Kanye West. Toutefois, elle aurait préféré attendre notamment pour le bien-être de ses enfants. La presse nous apprend également qu’un contrat de mariage a été signé par les deux célébrités, mais, si le divorce est avéré, il y a de grandes chances pour qu’une bataille soit déclenchée. En effet, ils ont un bien en commun apparemment. D’autres estiment que Kanye West aurait été infidèle, mais cela n’est pas confirmé. La presse people du monde entier ne cesse de communiquer sur cette affaire alors que les deux parties sont relativement discrètes.