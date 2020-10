Kim Kardashian et Kanye West : c’est les vacances de la dernière chance pour sauver leur couple !

En effet, le rappeur a tout à tour voulu officier à des messes, se déclarant comme très chrétien, puis récemment il a annoncé sa candidature aux élections présidentielles américaines.

Lors de son meeting politique en date du 19 juillet dernier, Kanye West a déballé sa vie privée avec la star américaine Kim Kardashian. Il a notamment confessé avoir empêché Kim d’avorter de leur premier enfant, leur fille North. « J’ai failli tuer ma fille !» a-t-il déclaré à cette occasion. Des propos qui ont scandalisé sa femme.

Le rappeur ayant déjà fait des excuses publiques à cette dernière, mais ces récents tweets continuent toujours de faire écho sur les réseaux sociaux. Ainsi, il a émis des posts sur twitter comme “Plus de 22 500 000 bébés noirs ont été avortés au cours des 50 dernières années.”, « J’ai pleuré à l’idée d’avorter mon premier-né ». Sa femme et sa belle-famille sont particulièrement pointées par des posts aussitôt effacés.

I cried at the thought of aborting my first born and everyone was so concerned about me… I’m concerned for the world that feels you shouldn’t cry about this subject.

— ye (@kanyewest) July 31, 2020