Kim Kardashian et Kanye West : ils dépensent une somme folle pour leurs vacances !

En plus de cela, Kim est l’une des stars de l’émission de télé-réalité « Famille Kardashian ». En proie à quelques problèmes, le couple s’est donné un ultime recours dans une luxueuse tente de location.

Un avenir incertain pour le couple West

Le rappeur Kanye West et sa femme Kim Kardashian forment l’un des duos de stars les plus stables. Les deux célébrités se sont mises ensemble depuis un long moment avant de se marier. Leur mariage a eu lieu en Mai 2014, Presqu’un an après la naissance de leur premier enfant. De cet amour, il y a eu la naissance de quatre enfants. On a North qui est l’aînée, Saint, Chicago et le benjamin Psalm.

L’union de Kanye et de Kim est hautement médiatisée. Le succès professionnel de l’un ou de l’autre des partenaires les ramène tout le temps sous les feux des projecteurs. Si tout allait bien pour la famille West, aujourd’hui ce n’est plus le cas. De nombreux problèmes ont poussé le rappeur et sa femme au bord du divorce. Mais tenant à leur idylle qui dure depuis 6 ans, ils se sont donné une ultime chance.

Un isolement dans une tente de « fortune » !

Cette année 2020 n’a pas été de tout repos pour M. et Mme West. En effet, les conflits se sont multipliés entre les deux conjoints. Selon une source proche de la famille, Kim et Kanye se disputaient tout le temps lors de la quarantaine. Le motif du désaccord est le relâchement des obligations parentales du milliardaire Kanye West. Kim Kardashian se sent donc seule face à toute cette responsabilité. Ensuite, il y a d’autres sujets tout aussi sensibles qui ont fragilisé le mariage de Kim et Kanye.

C’est donc sous la menace d’un divorce, que le couple a choisi se retirer. Le but principal de cet isolement est de retrouver l’équilibre de leur couple. Ensuite, il s’agira de passer de bons moments de vacances. Ainsi donc, les deux amoureux ont choisi l’Etat du Colorado comme destination. Mieux ils se sont loués une tente qui coûte une fortune. Le rappeur et sa femme ont déposé leurs valises dans une tente de 12.000 euros la nuit. Le montant total de la location est estimé à près de 80.000 euros. Pour les tourtereaux, ce n’est pas cher payé car la tente n’a rien à envier aux luxueuses chambres d’hôtel.

Retour sur les déboires du couple Kim-Kanye

Si le mariage de Kim et Kanye a frôlé le désastre, c’est pour de multiples raisons. Tout à commencer avec l’envie du rappeur de se présenter aux élections présidentielles. Une ambition qui a eu de néfastes répercussions sur son couple. En effet lors de sa sortie médiatique, le 19 juillet dernier, Kanye West a fait de graves révélations sur sa privée et celle de sa femme. L’une d’elle est que leur première fille, North West, n’était pas désirée. Par conséquent, ils avaient pensé à l’avortement avant de se résigner.

Ces aveux n’ont pas été bien vus par Kim Kardashian. Elle s’est donc prononcée en parlant de la bipolarité de son mari. Elle affirme qu’il refuse de se faire soigner. Kim s’est aussi sentie indignée par les différentes attaques de son époux sur twitter. A ce jour, ces publications ont toutes été effacées. Le couple a fini par s’entendre sur le retrait de Kanye West de la course à la Présidence des USA. Vivement donc que les choses se calment entre eux !