Kim Kardashian et Kylie Jenner se clashent en direct sur Instagram ? Grosses révélations !

Les embrouilles continuent sur les réseaux

Kim Kardashian a publié ce 9 septembre sur son compte Instagram que la série « L’incroyable famille Kardashian » (Keeping up with Kardashians) n’aura pas de 21e saison. Après 14 ans, la folle série sur la famille va ainsi s’arrêter après avoir partagé avec les fans leur quotidien. On a pu assister durant ces 20 saisons à l’évolution de chacun d’entre eux comme Kylie qui est devenue la plus jeune milliardaire au monde ou encore la naissance de leurs enfants. Il est donc évident que les fans ont noué un attachement profond pour la famille et vice-versa. L’annonce a fait le buzz sur les réseaux sociaux et de nombreux fans ont pleuré la fin de la mythique série.

Quant aux raisons de cet arrêt, chacun a ses hypothèses. Certains ont affirmé que c’est Kanye West la raison de cette fin, d’autres ont insinué des différends entre les membres de la famille. En tout cas, on peut toujours suivre d’autres séries de la famille comme le « Revenge Body With Khloé Kardashian ». Si vous ne voulez pas vous refaire toutes les autres séries sur la famille, vous pouvez toujours les suivre sur les réseaux sociaux parce qu’apparemment, les embrouilles vont poursuivre sur leurs comptes. La preuve : le coup de gueule de Kylie Jenner sur une publication de Kim Kardashian.

Cette fois, Kim Kardashian a taquiné ses sœurs en sortant un dossier. Les fans ont dit qu’elle voulait montrer qui était la cheffe et que c’est grâce à elle que la famille Kardashian a eu autant de succès. Elle a en effet publié une ancienne photo avec Khloé, Kendall et Kylie quand ces deux dernières étaient encore très jeunes… et sans chirurgies. La maman de North a mis en description « Babies at Benihana ». Si tout le monde a complimenté Kim sur la photo, en disant qu’elle était toujours belle, ce n’était pas le cas pour les trois autres. Si Kendall n’a pas eu beaucoup de remarques, Kylie et Khloé ont en bavé : « elles sont où tes lèvres Kylie ? », « on a oublié trop vite ce à quoi Khloé ressemblait avant ».

Kylie a tout de suite commenté « efface ça tout de suite », ce que la mère de North West a répondu « est ce que je devrais te couper de la photo ? ». La maman de Stormi a ensuite répondu « Absolument ». Une demande que Kim n’a pas acceptée vu que la photo est encore sur sa page.

Les internautes divisés, la famille plus unie que jamais

Sur Twitter ou sur Instagram, les internautes sont divisés après cette dispute. D’un côté, il y avait les pro-Kim qui ont annoncé que malgré le succès des autres sœurs, elle reste encore la cheffe. De l’autre côté, il y avait les pro-Kylie qui affirment que Kim est devenue jalouse du succès de Kylie qui est devenue une milliardaire avant ses 21 ans alors que Kanye vient tout juste d’obtenir le statut. En tous cas, la famille peut toujours compter sur son audience même sans la série.

Cependat, une personne proche de la famille a envoyé un message à HollywoodLife. Il parait que contrairement à ce que l’on y croit, il n’y a pas d’embrouille qui règne dans la famille et qu’entre Kim et Kylie, tout va bien. Kylie a juste demandé la suppression de la photo en rigolant. Elle et Khloé savent qu’elles ont complètement changé, tout comme les autres. Cette personne a aussi ajouté que les filles rigolent toujours en pensant à leurs transformations, mais qu’elles en sont fières. D’ailleurs, sur la photo, Kim était blonde et Kendall n’a pas trop changé. D’ailleurs, Kim a publié cette photo sans arrière-pensée et dans l’intention de ressortir des photos souvenirs.