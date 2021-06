Kim Kardashian : gros scandale, elle se fait très violemment critiquer pour son maquillage

Il ne se passe plus une semaine sans que l’on puisse apprendre un nouveau scandale complètement dingue en ce qui concerne la star de la téléréalité américaine Kim Kardashian. En effet, la star de la téléréalité américaine ne cesse de faire parler d’elle depuis qu’elle était en couple avec le rappeur mythique Kanye West. Toutefois, depuis maintenant plusieurs mois déjà, on a pu constater avec la plus grande surprise que les relations dans le couple n’ont pas arrêté de se dégrader. Alors que certains auraient pu être en mesure de penser que le couple allait pouvoir se trouver dans de bien meilleures conditions que ce que l’on a pu connaître par le passé, c’est la douche froide pour bon nombre d’entre eux !

Kim Kardashian : une séance de maquillage qui tourne mal…

En effet, tout le monde aura pu constater que la candidate de téléréalité Kim Kardashian a été dans la tourmente pendant de nombreux mois, alors qu’elle avait été il y a seulement quelques années victime d’un vol terrible en plein Paris. Avec des agresseurs qui ont d’ailleurs pris la parole ces derniers mois, on peut très bien comprendre que Kim Kardashian soit dans une situation qui est vraiment terrible, c’est le moins que l’on puisse dire. Si pour certains fans de la jeune femme, il se trouve que Kim Kardashian reste encore et toujours un exemple à suivre en matière de mode, pour d’autres on a pu constater que dans bon nombre de cas elle n’est plus à son avantage…

C’est il y a tout juste quelques jours que l’on a pu découvrir des images qui font vraiment froid dans le dos en ce qui concerne Kim Kardashian. En effet, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer qu’elle allait pouvoir être aussi décevante pour tous les fans qui la suivent depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Pendant 10 ans, il faut bien dire que l’ancienne compagne du rappeur Kanye West a pu faire la pluie et le beau temps dans le monde de la mode, tout comme son mari avec ses paires de chaussures parfois beaucoup trop controversées.

Kim Kardashian au plus mal : ses fans ont une réaction violente après elle

Néanmoins, depuis que Kim Kardashian a pu partager un nouveau cliché avec un maquillage assez étonnant au niveau des yeux, il semblerait que la candidate de télé-réalité ne soit plus à la hauteur des espérances de ses fans, c’est le moins que l’on puisse dire. En partageant une photo avec un tel maquillage comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian ne s’attendait sans doute pas à de telles réactions de la part de ses fans qui n’ont vraiment pas été tendres avec elle… Avec une publication aussi controversée que les réseaux sociaux, on imagine que Kim Kardashian ne pensait pas faire autant parler d’elle !

Si par le passé Kim Kardashian pouvait être réputée pour être un vrai modèle de mode et un exemple pour toutes les femmes partout dans le monde, certaines d’entre elles ne se sont pas privées pour pouvoir lui dire haut et fort ce qu’ils pensent, avec des mots parfois assez crus ! En attendant, il se trouve sur l’ancien compagnon de la star de la télé-réalité n’a pas encore réagi à ce cliché controversé…