Kim Kardashian : La businesswoman se vante encore de sa fortune sur Instagram et se fait clasher !

Les internautes n’ont pas tardé à la réprimander sur les réseaux sociaux.

Le 40e anniversaire de Kim Kardashian a été célébré sur une île tropicale privée. La femme de Kanye West a décidé de partager quelques clichés de l’évènement sur son compte Instagram et les choses ont quelque peu mal tourné à cause de la légende qui a accompagné le poste. En effet, la sœur de Kloé Kardashian étalait à vue d’œil à quel point elle avait une vie privilégiée alors que la crise sanitaire actuelle est en train de faire des ravages. Les internautes n’ont pas tardé à rappliquer et cela lui a valu des critiques vives dans les commentaires de son poste…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 16 Oct. 2020 à 10 :01 PDT

La publication qui crée polémique

De toute évidence, Kim Kardashian aurait dû se taire et se contenter de partager les photos de la célébration de son anniversaire. Elle s’est attirée la colère de bon nombre de ses abonnés après s’être vantée d’avoir organisé une fête sur une île en compagnie de sa famille. On se souvient que la star des réseaux sociaux avait déjà juré qu’elle n’exhiberait plus jamais sa richesse sur les réseaux sociaux. Cette maladresse lui a déjà coûté bien cher puisqu’elle s’était fait voler tous ses bijoux en 2016.

Apparemment, elle n’a pas bien saisi et retenu la leçon et cette fois elle a inscrit une légende des plus vantardes sous les clichés de l’évènement du 21 octobre dernier. Ses déclarations ont été très mal réceptionnées par ses abonnés qui ont estimé que son acte était loin d’être bienvenu en cette période de crise sanitaire et économique.

Les propos de Kim Kardashian choquent les internautes

« Avant le COVID, je ne pense pas qu’aucun de nous n’appréciait vraiment à quel point c’était un luxe de pouvoir voyager et être avec sa famille et ses amis dans un environnement sûr » avait-elle commencé, avant d’enchaîner qu’elle avait surpris son entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où ils ont pu se détendre. La quarantenaire n’a pas hésité à exhiber à quel point elle s’était amusée avec sa famille en faisant du vélo, du kayak, en nageant près des baleines ou encore en regardant un film sur la plage.



Dans cette même légende, Kim Kardashian déclare qu’elle se rend compte que ce genre de moment est inaccessible pour la plupart des personnes et qu’elle mesure à quel point elle avait une vie privilégiée. Ses déclarations sont loin d’avoir plu aux internautes.

Quand Kim Kardashian se fait écharper sur Instagram

Les commentaires n’ont pas tardé à pleuvoir sous la publication de la quarantenaire et la majorité d’entre eux ne se prononçait guère en sa faveur. Les internautes l’ont vivement critiqué en évoquant à quel point la crise sanitaire rendait la vie dure pour certains. « Super, des gens ont dû faire leurs adieux par téléphone à leurs proches qui mouraient seuls à l’hôpital », avait écrit un internaute avant d’ajouter de façon ironique que les déclarations de l’influenceuse manquaient d’humilité et de bon sens.

D’autres en revanche ont émis des doutes sur le fait que les personnes présentes à l’anniversaire de la femme d’affaires se soient toutes isolées avant de se rendre sur l’île. Les critiques sont allées jusque sur Twitter où le rockeur britannique Peter Frampton a également recadré la femme de Kanye West, l’actuel candidat aux élections présidentielles des Etas Unis d’Amérique.