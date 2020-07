Kingdom saison 3 : préparez-vous pour 2021 !

Vous avez un mélange entre Game of Thrones et The Walking Dead, alors si vous n’aimez pas ces deux séries, passez votre chemin.

Quelques réactions sur les réseaux sociaux ont montré que la saison 2 n’avait pas été aussi réjouissante que la première, il y a donc des doutes pour la saison 3 qui doit être prévue en 2021.

En effet, les nouveaux épisodes viennent d’être dévoilés sur Netflix, ils vous tendent les bras depuis Mars 2020.

Devez-vous regarder la saison 2 de Kingdom ?

Avant de se pencher sur une éventuelle troisième saison, nous devons forcément nous renseigner sur la seconde. Si vous avez pu visionner la première, faudra-t-il vous attarder sur ces nouveaux épisodes ?

Soyons clairs, si vous n’avez pas apprécié les premiers épisodes proposés depuis le 25 Janvier 2019 sur Netflix, oubliez la seconde, elle ne pourra clairement pas vous satisfaire. De plus, cette série vous plonge dans l’ère médiévale et pour ma part, il est toujours difficile de positionner les zombies par exemple à cette époque.

Kingdom personne n’en parle mais c’est facilement une des meilleures productions Netflix en vrai — Pape San (@papesanvlog) March 26, 2020

Il faut savoir que Kingdom comme pour The Walking Dead est une adaptation et elle est signée par Kim Eun Hee .

. La bande dessinée se nomme The Kingdom of The Gods et elle vous propose donc le même format avec des zombies.

La saison 1 était intéressante puisqu’elle permettait de faire connaissance avec cet univers, certains ont pu la trouver un peu plus lente.

Vos doléances ont été prises en compte par les producteurs, car la saison 2 offre un peu plus d’action sans forcément être renversante.

Certes, de nouveaux personnages apportent de la fraîcheur, la compréhension de certains mystères est aussi sympathique.

Globalement, la saison 2 mérite d’être découverte et je vous conseille de regarder les deux notamment pour avoir une idée définitive concernant la série Kingdom, il serait dommage de se focaliser uniquement sur la première.

Et la saison 3 de Kingdom ?

Comme les retours ont été mitigés, certains se demandent si la saison 3 sera réellement proposée. Il est sans doute beaucoup trop tôt pour le savoir, car comme vous le savez les nouveaux épisodes ont été proposés en Mars 2020. De ce fait, si la production sud-coréenne décide de renouveler l’expérience, la date de sortie ne sera pas avant Mars 2021. Il faut également prendre en compte l’épidémie de coronavirus qui rend les tournages impossibles. Dans ce cas de figure, la saison 3 de Kingdom pourrait sortir le second ou le troisième trimestre de 2021. La série reste globalement de qualité et elle est à la fois émouvante, éprouvante et surtout terrifiante. Si vous avez tendance à stagner avec l’intrigue de The Walking Dead qui peut parfois tourner en rond, nous vous conseillons de commencer Kingdom.

De plus, il est toujours agréable d’avoir des productions étrangères, car cela est souvent très rare. En effet, Netflix et Amazon Prime Vidéo sont surtout envahis par des séries américaines. Ces dernières peuvent également s’essouffler à cause d’un manque de fraîcheur. N’hésitez pas à regarder Kingdom sur Netflix pendant votre confinement !