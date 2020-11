Koh-Lanta 2020 : Elimination de Bertrand-Kamal, malaise d’Alix, et autres retournements de situation !

Personne n’était prêt à voir Bertrand-Kamal éliminer du jeu Koh-Lanta, Les 4 Terres, et certainement pas de cette manière-là. Une surprise parmi tant d’autres, qui ont élevé les audiences de cette émission ce vendredi soir…

Un jeu de confort particulièrement éprouvant pour les candidats

La semaine passée, on a assisté au départ de 2 candidates du jeu Koh-Lanta, Les 4 Terres, dont l’une des fortes têtes Hadja. Si les internautes ont été tous d’accord par rapport à son élimination qui d’ailleurs a été décidée par les autres candidats, les éliminations de ce vendredi 23 octobre 2020, n’étaient pas du tout dans la même ambiance.



Pour ce nouvel épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres présenté par Denis Brogniart, le jeu de confort proposé aux candidats leur laissait le choix de 3 récompenses, ce qui est plutôt inhabituel dans ce jeu.

Les gagnants pouvaient ainsi choisir entre : « ‘’Une douche avec brosse à dent, savon, un massage et un jus de mangue frais’’, ou ‘’Des informations très importantes pour trouver un collier d’immunité’’, ou encore ‘’Un énorme burger’’ ». Notons que seulement 3 gagnants pouvaient prétendre à la récompense.

Aussi, les candidats choisissent les récompenses à l’avance, et ceux qui ont choisi les mêmes doivent s’affronter entre eux, pour qu’il ne reste qu’un seul gagnant à la fin.

La 1ère récompense est choisie par Ava, Brice et Alix. La seconde par Laurent, Lola, Joaquina, Fabrice, Loïc et Bertrand-Kamal, et l’énorme burger par Dorian, Angélique, Jody et Alexandra. Les gagnants de l’épreuve de confort sont Lola (qui a eu l’indice pour un collier d’immunité), Alexandra (qui s’est régalée de son burger), et Brice (qui a eu droit au combo douche-massage-jus).

Par contre Alix a fait un malaise après l’épreuve, et a fini à l’infirmerie. Elle finit par revenir au camp par la suite.

Une victoire au goût amer, une élimination douloureuse…

Pour l’épreuve suivante, il était question de faire des lancées devant un stand et les candidats doivent rapporter des pièces de bois. A la fin, le gagnant garantit sa place au conseil, pendant que le dernier arrivé est immédiatement éliminé du jeu Koh Lanta.

La gagnante du jeu se trouve être Angélique, qui remporte ainsi l’immunité. A la fin, il y a deux personnes en lice, à savoir Bertrand-Kamal et Dorian. Notons que ces 2 candidats font partie des fortes têtes de l’aventure Koh-Lanta, les 4 terres. Toutefois, il faut bien un gagnant, et c’est Dorian qui finit par remporter l’épreuve, signant ainsi l’élimination directe de Bertrand-Kamal.

Apprécié de tous dans le jeu, cette élimination du candidat laisse un goût amer aux aventuriers victorieux, qui après leur joie d’avoir gagné, montre leur tristesse et même des larmes pour certains, de savoir Bertrand-Kamal éliminé. Autant dire que la victoire n’a pas été savourée cette fois, tandis que l’aventurier s’est éloigné vers la mer.

Au moment de faire ses adieux à ses camarades de jeu, Bertrand-Kamal n’arrive pas à retenir ses larmes face à la caméra…

Peu après, c’est l’heure du conseil sur le camp, et comme d’habitude, des stratégies sont mises en place. C’est ainsi que qu’Angélique, Lola et Alix s’entendent pour voter contre Joaquina, et ont essayé d’embarquer Fabrice, Dorian et Loïc avec elle.

Lola qui est déjà en possession d’un collier secret, avait fini par trouver un collier d’immunité, grâce à l’indice qu’elle a gagné lors de la 1ère épreuve de la journée. Ne sachant rien de tout cela, Jody envisage de voter contre la jeune fille. Cette dernière ne joue pas son collier d’immunité lorsque Denis Brogniart demande si une personne parmi les candidats souhaitait l’utiliser.

A la fin, Lola a eu de la chance puisqu’elle récolte 5 voix contre, et Alexandra une voix contre. Joaquina quant à elle, obtient 7 voix contre, ce qui fait que l’aventure se termine ainsi pour elle.