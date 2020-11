Koh Lanta : Alexandra superbe avec ses filles, les autres aventuriers sont sous le charme

Koh Lanta touche bientôt à sa fin et ils ne sont plus que six aventuriers encore en lice. Alexandra, Loïc, Lola, Brice, Dorian et Angélique espèrent tous faire parties de la terrible épreuve de l’orientation, celle qui permettra aux trois gagnants d’atteindre les poteaux. Si Lola est sûre d’en faire partie puisqu’elle a un collier d’immunité, les autres aventuriers vont devoir se battre. Et les internautes ont fait leur choix : la grande majorité espère voir Alexandra et Loïc arriver jusqu’en finale.

Alexandra superbe sur Instagram

Après la diffusion du dernier épisode où elle a remporté en équipe l’épreuve de confort et a été à deux doigts de remporter celle d’immunité (elle est arrivée deuxième, juste derrière Brice), Alexandra a décidé de partager une photo avec ses filles, tout en écrivant les mots suivants :

« J’étais si loin de vous mes filles lors de ce confort à l’autre bout du monde dans une famille fidjienne, bienveillante et généreuse. Vous me manquiez tellement mais si je suis partie, c’est pour me réaliser, et surtout vous montrer qu’avec la détermination, de grands efforts et en gardant ses valeurs on peut franchir les obstacles et faire de sa vie un rêve. C’est une fierté que je partage avec vous aujourd’hui, je vous aime de tout mon coeur. »

Alexandra le disait dans son portrait : elle participe à Koh Lanta pour se dépasser et montrer à ses filles de quoi elle est capable. Elle était d’ailleurs la première à se réjouir de voir les femmes prendre le dessus ! C’est Loïc le premier garçon qui a remporté une épreuve d’immunité alors qu’il était en binôme avec… Alexandra !

Les aventuriers réagissent à la photo

Depuis le début de l’aventure, Loïc et Alexandra sont proches. Ils ont débuté la compétition ensemble, dans l’équipe des verts. Contrairement à Hadja ou Joaquina, Loïc n’a pas critiqué Alexandra pour être malade mais l’a au contraire épaulé dès le début, lui qui sentait qu’elle était un atout considérable sur les épreuves. Il a logiquement réagit à la photo postée par la maman : « La photo en blanc elle tue alex !! (vive la couleur blanche)« . On pourrait se demander pourquoi le jeune homme préfère le blanc au vert. Peut-être parce qu’il a pu se révéler une fois la réunification (sous la couleur blanche) ou peut-être parce que ce sont les deux boules blanches qui les ont réuni pour l’épreuve des binômes.

Proche d’Alexandra sur le camp, Lola a également commenté (« Magnifique« ), tout comme Hadja, l’ennemie numéro 1 de la jeune maman sur le camp. Mais tout va bien. Depuis l’aventure, les deux candidates sont proches et les aventuriers ne cessent de rappeler que les relations durant le tournage ne sont pas les mêmes après. La sportive professionnelle a en effet montré tout son amour pour Alexandra : « En bammbe! Vous êtes tellement mimi j’adore« .

Alexandra revient sur les critiques sur son physique

L’aventurière aime se mettre en scène sur Instagram et proposer de superbes photos sur son compte. Et si elle est plébiscitée par les internautes, certains trolls n’hésitent pas à la critiquer physiquement. Pas effrayée ou même affaiblie, Alexandra avait répondu avec beaucoup d’humilité et de classe :

« À toi qui t’es moqué de ma voix, de mon physique, de mon état et encore de ma voix, je n’ai qu’une chose à dire : heureusement que je n’ai pas participé à The Voice ou Miss France. J’ai le droit d’être ‘belle’ sur Instagram et ‘moche’ sur Koh-Lanta ou inversement… Ne me sous-estime pas parce que je n’ai pas les tablettes du sportif de haut niveau : moi le chocolat je le mange. L’habitude d’être jugée au quotidien a décuplé ma niac et je l’exprime aujourd’hui à travers l’aventure. »

De quoi fermer certaines bouches et en espérant qu’elle ira loin dans l’aventure, elle qui fait partie des plus méritantes depuis le début. Jugez plutôt : sur 24 épreuves, Alexandra en a remporté 13, le record de cette année !