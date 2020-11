Koh Lanta : Ava invisible dans l’émission, Denis Brogniart l’a prévenu pendant le tournage !

Chaque année, plusieurs candidats de Koh Lanta sortent du lot. Il s’agit généralement des meilleurs aventuriers, les plus sportifs et impressionnants durant les épreuves et / ou de ceux qui mènent les meilleurs stratégies. La production se concentre évidemment sur ceux qui font vivre le programme, au risque de mettre de côté ceux qui sont moins actifs. Cette année, le parcours étonnant d’Alexandra la met en avant, tout comme la force et la gentillesse de Loïc, les réussites aux épreuves de Lola ou les déceptions de Brice. En revanche, il faut reconnaître que la seule candidate du sud encore en lice, Ava, est très peu présente, au point où certains internautes plaisantent en disant qu’elle fait en réalité partie de l’équipe technique.

Les conseils de Denis Brogniart aux candidats

Cela fait bientôt vingt ans que l’animateur est à la tête de Koh Lanta. Il sait exactement comment fonctionne l’émission et comment le montage est par la suite effectué. Il sait qu’il s’agit d’un programme télévisuel et qu’il faut des séquences fortes pour le rendre divertissant. Certains sont cependant plus à l’aise que d’autres face aux caméras, raison pour laquelle il les prévient chaque année :

« Je passe mon temps à dire aux aventuriers lors du tournage ‘Soyez vous-mêmes, donnez vos sentiments et exprimez ce que vous ressentez’. On ne peut pas inventer ce qui n’existe pas. Ava, qui est une personne avec du caractère et très intelligente, ne s’est pas beaucoup exprimée face aux caméras. Il n’y a aucune action délibérée dans toute l’Histoire de Koh-Lanta de mettre en avant ou de masquer un aventurier. Certains n’hésitent pas à exprimer avec des mots immédiatement ce qu’ils ressentent dans les stratégies, dans leurs déceptions comme dans leurs moments de joie. D’autres sont en revanche plus austères et Ava en fait partie et c’est pour cela qu’on la voit moins ».

Ava ne se met pas assez en avant

Cela ne veut pas pour autant dire qu’Ava n’est pas une bonne candidate dans l’émission en elle-même comme le rappelle Denis. Elle choisit juste une stratégie qui l’éloigne des caméras et donc du montage final des épisodes : « Si vous faites des stratégies en dehors des caméras, tout cela est transparent et n’existe pas pour les téléspectateurs. On a mis en garde Ava sur le tournage et on le dit également aux autres aventuriers ‘il n’y a rien de pire à la diffusion que votre personnalité dans Koh-Lanta ne reflète pas ce que vous êtes réellement dans la vie« .

Peu présentée sur le camp, Ava ne brille malheureusement pas non plus sur les épreuves. Difficile donc pour elle d’être mise en avant. Les internautes ont cependant rigolé il y a peu lors de la diffusion d’un épisode. Pour la première fois, les caméras étaient braquées sur la jeune femme qui s’essayaient à une technique d’épilation par le feu.

La blague récurrente sur les réseaux sociaux

Chaque vendredi soir, la présence d’Ava dans l’émission est devenue un running gag. Les internautes s’amusent à imaginer qu’elle est le fantôme d’une ancienne aventurière décédée des années en arrière sur l’île et que personne ne peut la voir tandis que d’autres disent avec ironie qu’elle est encore dans l’aventure car personne ne connait son prénom.

Le fait qu’elle fasse encore partie des huit derniers candidats montre bien cependant qu’elle mène de bonnes stratégies. Jamais la jeune femme n’a été inquiétée pendant un conseil. Mais comme l’explique Denis Brogniart, si elle mène toutes ses stratégies loin des caméras, la production ne peut pas les inventer et les révéler aux téléspectateurs. Vendredi dernier, nous avons eu l’occasion de la voir discuter avec Angélique en vue de l’élimination d’Alix et Laurent. Et elles ont parfaitement réussi leur coup. Alors Ava sur les poteaux, est-ce une possibilité ? Avec cette nouvelle saison riche en rebondissements, rien n’est impossible !