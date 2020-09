Koh Lanta : Brice a dû mentir à la production pour pouvoir rejoindre le casting du jeu !

Depuis que la diffusion du programme a commencé, il n’y a plus de raisons pour garder un quelconque secret. Aussi, l’aventurier Brice a pu confier lors d’une interview, la manière dont il a fait pour intégrer l’équipe des candidats malgré son statut particulier.

Brice, un habitué de la télé…

Fini Koh-Lanta : l’île des Héros, place à Koh-Lanta : les 4 terres ! Après les nouveautés annoncées, les téléspectateurs découvrent enfin le nouveau format du jeu d’aventure diffusé sur TF1, et toujours présenté par Denis Brogniard.

Au nombre des aventuriers, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance d’Alix, d’Adrien, et de bien d’autres, mais aussi de Brice. Il se pourrait que ce candidat ait intrigué plusieurs personnes parmi les téléspectateurs, mais pas seulement. En effet, plusieurs personnes ont eu l’impression de connaître Brice, ou au moins de l’avoir déjà vu quelque part.

Ces derniers ne rêvent pas, car l’aventurier Brice n’est pas à sa 1ère émission télé. En effet, il semblerait que ce nouveau candidat dans l’aventure Koh-Lanta, ait déjà participé à un autre jeu sur TF1. Cette fois-là, il était candidat dans l’émission télévisée les 12 Coups de Midi.

En effet, avant de débarquer dans Koh-Lanta, Brice avait déjà participé à l’émission de Jean-Luc Reichmann sur la même chaîne en tant que candidat. Cela s’est déroulé il y a quelques mois maintenant, le candidat cherchant à obtenir le titre de maître de midi. Cependant, ce lien de Brice avec la chaîne TF1 n’est le seul.

Il faut savoir que le grand secret de Brice, c’est qu’il est également employé dans les bureaux du groupe TF1, et ce, depuis des mois maintenant. D’après le nouvel aventurier, cela n’a pas du tout été simple pour lui d’obtenir son poste actuel sur la chaîne. C’est en tout cas ce que Brice a dévoilé au cours d’une interview.

Brice a dû mentir à TF1 à cause de koh-lanta

Plus de secret maintenant pour Brice, car il a dû dissimuler à ses collègues qu’il faisait partie des candidats du jeu télévisé Koh-Lanta. D’ailleurs, on devine l’ahurissement de ses collègues de bureau, lorsqu’ils l’ont reconnu parmi les aventuriers de la nouvelle saison du jeu.

Rappelons que le premier épisode du jeu a été diffusé le vendredi 28 août 2020 sur TF1. Si l’apprenti aventurier s’est retrouvé à ne rien dire à ses collaborateurs, ce n’était pas par choix, mais bien parce qu’il était tenu au secret.

Le fait que cela se passe sur la chaîne qui l’emploie, n’y changeait rien. Brice est sous contrat, ce qui l’obligeait à ne rien divulguer à ses collègues. Aussi, même si cela le dérangeait de mentir, le jeune homme a dû revoir son CV. C’est ainsi qu’il a dû mentir, et prétexter qu’il avait fait un travail d’un trimestre dans une certaine radio locale.

Même si Brice avoue que cela lui était vraiment bizarre d’avoir dû mentir à Ses collaborateurs pendant cette période, il était soulagé que sa mission n’ait pas durée. Être sous contrat a tout changé pour l’apprenti aventurier qui ne devait rien dévoiler. On comprend donc qu’il ait préféré ne pas prendre de risque.

Tout cela aura prouvé que le candidat de Koh-Lanta Brice, est un bon aventurier, mais en plus, il est une véritable tombe, puisqu’il sait garder un secret. Il n’y a plus qu’à espérer que ses collègues comprennent à leur tour et passent l’éponge sur cette petite dissimulation car, on le sait tous, Brice aura besoin de tout le soutien possible.