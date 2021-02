Koh Lanta : énorme coup de gueule violent de ce candidat qui n’a pas été présent pour l’hommage à Bertrand-Kamal, c’est scandaleux !

Bien que de nombreux candidats de l’émission de télé-réalité Koh lanta se soient réunis pour enfin rendre un dernier hommage à Bertrand Kamal, la mémoire de ce dernier a complètement été salie par un comportement qui n’a pas du tout été apprécié par les internautes.

En effet, on a pu voir qu’une absence de l’un d’entre eux était particulièrement remarquée et cela a pu clairement sauter aux yeux de tout le monde, et notamment aux internautes qui ne se sont pas privés pour faire des reproches au principal concerné.

Il y a quelques jours de cela, on avait en effet pu voir une initiative assez incroyable de la part d’anciens candidats de Koh Lanta qui n’avaient pas hésité une seule seconde à prendre une décision radicale qui allait tout changer pour le candidat qui est disparu d’un horrible cancer il y a maintenant de cela plusieurs mois.

Mais si certains se sont montrés plus que présents comme on a pu le voir notamment sur les réseaux sociaux, où même l’animateur phare de Koh Lanta Denis Brogniart s’est empressé de partager la nouvelle et de participer à cet évènement majeur, il semblerait que quelqu’un n’ait pas pu être présent, ce qui a été assez insoutenable pour des téléspectateurs qui ont été déçus de l’attitude de certains absents, et en particulier de Loïc, cet ancien candidat de l’aventure…

Loïc (Koh Lanta) : le candidat fait une absence très remarquée pour l’hommage à Bertrand Kamal, les internautes sont déçus…

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entente n’est pas toujours très cordiale entre les différents candidats de Koh Lanta, et on a encore pu le voir très récemment avec une déclaration assez choquante qui n’a pas fait plaisir à certains téléspectateurs fidèles de l’émission. Ils ne s’attendaient pas en effet à voir une réponse aussi cinglante de la part d’un candidat qui avait été pourtant si proche de Bertrand Kamal.

Il y a quelques jours de cela, on a pu en effet voir des candidats aux côtés de Denis Brogniart, l’animateur de Koh Lanta, se réunir pour pouvoir rendre hommage une dernière fois à Bertrand Kamal. Avec une somme récoltée assez importante pour que les victimes de cette terrible maladie qu’est le cancer soient aidées, l’évènement a été complètement gâché par l’absence de Loïc, qui a dû se justifier sur les réseaux sociaux !

Loïc (Koh Lanta) se justifie de son absence très remarquée : il pousse un gros coup de gueule !

C’est une nouvelle fois le candidat Loïc qui a de nouveau fait parler sur les réseaux sociaux, où il a été forcé de se justifier après son absence très remarquée concernant l’hommage rendu à Bertrand Kamal.

Alors que les deux hommes étaient assez proches sur le tournage de l’émission de télé-réalité, certains lui ont vivement reproché de ne pas être là lors de l’hommage qui a été rendu. Ce dernier a reçu des messages assez violents, mais heureusement il en faut plus pour impressionner Loïc de Koh Lanta, qui n’a pas hésité une seule seconde à répondre violemment à son tour.

En couple officiellement avec une ancienne Miss comme on a pu le découvrir sur les réseaux sociaux, voilà qui devrait encore faire polémique pendant encore longtemps pour tous les fans de l’émission qui n’ont pas apprécié !