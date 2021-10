Koh-Lanta, de grosses tensions dans le camp après l’élimination de Namadia !

Il y a eu une grosse surprise dans l’aventure Koh-Lanta. Des candidats se retrouvent sur l’île des bannis pour leur plus grand désarroi. Cette fois, c’est Namadia qui est en lice. Le jeune homme est éliminé au conseil. Dans le camp, tout n’est pas au beau fixe non plus. Des tensions naissent.

Namadia éliminé : un choc total

Le dernier épisode de Koh-Lanta, La Légende a été diffusée le mardi 26 octobre 2021 sur TF1. Coumba et Namadia se retrouvent à leur grande surprise sur l’île des bannis. Les deux aventuriers doivent s’affronter lors d’un duel très difficile.

Ils doivent en réalité former une vague à l’aide de onze pièces de bois. Pour réussir ce jeu, il faudrait, une bonne réflexion, de la logique et du calme à l’appui. Après avoir longtemps galéré sur l’épreuve, c’est Coumba qui en sort finalement victorieuse. Namadia quant à lui est éliminé définitivement.

En effet, suite à son élimination l’ancien rouge déclare avoir pris un coup de couteau dans le dos de la part d’Alexandra. Cette dernière aurait voté contre lui. Déçu par sa performance, le jeune Namadia se retrouve avec un moral très bas. Il espère tout de même que sa famille en occurrence sa femme et ses cinq enfants seront fiers de lui. Le plus important, c’est d’avoir tenté de participer et d’avoir voulu arriver en finale d’une aventure aussi coriace.

L’élimination de Namadia engendre des tensions

Plusieurs ont encore du mal à pouvoir digérer ce départ subite de Namadia. Jade est quant à elle au plus mal et semble réellement abattu. La jeune femme en veut réellement à Alix et Alexandra, le duo « machiavélique » pour le coup orchestré. Visiblement, Alexandra est celle qui en prend plus pour son grade. Jade affirme que c’est cette dernière qui est tout particulièrement à l’origine de cette stratégie loin d’être reluisante. Elle déclare : C’est une vraie sorcière >>.

Hormis ça, Laurent aussi semble ne pas vouloir baisser les bras face à cette trahison à l’endroit de Namadia. Selon lui, Clémence n’aurait pas dû donner son amulette d’immunité à Alix. C’est donc cette dernière qui est l’instigatrice de tout ça d’après l’aventurier.

Visiblement, il ne compte pas rester impuissant face à cette situation. Il prévoit donc venger sans aucun remord, son ami Namadia. Cela va consister sans nul doute à mettre les stratégies nécessaires en place. Et ce, afin d’éliminer non seulement Clémence, mais aussi Alix et Alexandra. La suite de l’aventure risque de ne pas être une partie de plaisir pour ces candidats.

Namadia Thaï Thaï

Namadia Thaï Thaï s’est fait connaître à l’âge de 28 ans. Et ce, plus précisément lors de sa toute première participation à l’aventure Koh-Lanta : Malaisie, en 2012. Le candidat est sans cesse à la recherche de défis physiques. Juste après l’émission, le jeune homme, devient conducteur de Taxi à Paris. Il se marie par la suite et est actuellement père de cinq enfants.