Koh Lanta : exclusif, découvrez tous les détails de la prochaine saison qui devrait arriver sur TF1 très bientôt !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que personne n’aurait pu s’attendre à une annonce aussi choquante concernant l’émission de télé-réalité qui fait encore une fois comme chaque année un gros carton en France avec Koh Lanta. Il faut dire que Denis Brogniart, l’animateur principal de ce programme, n’en est très clairement pas à son premier coup d’essai mais personne n’aurait pu croire qu’il allait de nouveau participer à une nouvelle saison de ce programme qui est désormais mythique sur TF1.

En effet, il se trouve que les saisons de Koh Lanta sont enregistrées bien à l’avance, et cette fois-ci la compagnie de production a dû être contrainte de travailler dans des conditions extrêmes. Avec la crise de la COVID19 qui bat son plein et qui fait encore beaucoup de morts partout en France et dans le monde, personne n’aurait pu s’attendre à ce que la situation soit aussi catastrophique pour des millions de téléspectateurs qui attendent avec la plus grande impatience un retour en fanfare de leur programme préféré.

Si certains n’en peuvent plus d’attendre cette nouvelle saison, d’autres sont quant à eux déçus de ne pas voir une nouvelle annonce concernant un autre programme phare de TF1 que l’on espère retrouver bientôt également : Danse avec les stars !

Les téléspectateurs de la première chaîne de France peuvent néanmoins en attendant profiter d’une nouvelle saison de Koh Lanta qui devrait réserver toutes ses promesses…

Koh Lanta : découvrez à quoi peut-on s’attendre dans cette nouvelle saison qui s’est déroulée dans des conditions catastrophiques…

#KohLanta

Encore félicitations à Alexandra qui a remporté cette saison des 4 Terres ! 🏆

👏 Voici l'interview de la Grande Gagnante ! pic.twitter.com/vXt7EpaVfC — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) December 12, 2020

Pour la production de l’émission de télé-réalité Koh Lanta, ce sont dans des conditions extrêmes que le tournage a dû se passer : personne n’aurait pu imaginer il y a un an seulement que l’on aurait pu assister à une émission de Koh Lanta présentée par Denis Brogniart alors que la crise sanitaire du coronavirus est encore présente dans tout le pays.

A cette occasion, la production du jeu télévisé à dû s’organiser et cela n’a pas été simple du tout. Les conditions de tournage extrêmes que les candidats ont dû subir n’avaient jamais été égalées et il se pourrait bien que celles-ci soient désormais la norme dans les prochaines saisons que l’on retrouvera désormais sur TF1. Tournée en Polynésie française, la 22ème saison de Koh Lanta devrait bientôt arriver, et nous avons pu dénicher les premières informations…

La nouvelle saison de #KohLanta en Polynésie française arrive prochainement sur @TF1 ! ⤵️

Commentez 🔥 si vous avez aussi hâte que nous ! pic.twitter.com/sr797LfqwW — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) February 8, 2021

Tout ce que vous devez savoir sur Koh Lanta – Les armes secrètes qui sera prochainement diffusée sur TF1

D’ici quelques jours maintenant, on devrait donc pouvoir découvrir les premières images de cette nouvelle saison exceptionnelle de Koh Lanta. Pour couronner le tout, on a pu apprendre que de nouveaux objets feraient leur apparition dans Koh Lanta, et ceux-ci risquent d’être vus comme de vrais coups de tonnerre pour certains candidats.

🌴#KohLanta s’envole pour la première fois vers la Polynésie française et cette saison, les 20 aventuriers verront leurs destins chamboulés par les armes secrètes ! 📺RDV Le 12 mars dès 21H05 sur @TF1 Vous avez hâte ? 👇 pic.twitter.com/AAL7e2W384 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) February 16, 2021

En effet, on a pu apprendre que l’on devrait découvrir bientôt le fameux « bracelet noir » qui permet d’annuler un collier d’immunité, ou encore le « détournement de vote » qui empêchera un candidat de l’émission de voter, et pour terminer le « quitte ou double » qui va permettre à un candidat de sauver une autre personne. Avec ces nouveautés, cette saison risque d’être assez exceptionnelle !