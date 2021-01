Koh Lanta : Denis Brogniart est en deuil, un nouveau décès tragique pour l’émission qui le rend très triste !

Hier était encore une fois une bien triste journée pour Denis Brogniart et tous les plus grands fans de Koh Lanta, l’émission de télé-réalité qui fait un très gros carton sur TF1. En effet, l’année 2021 ne pouvait pas plus mal commencer pour l’animateur qui a été très chamboulé par une disparition qui va manquer à tous les fans de l’émission.

Koh Lanta : une saison catastrophique, toute la communauté est en deuil après ces disparitions catastrophiques !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animateur Denis Brogniart de Koh Lanta n’a pas une vie facile avec ces disparitions en cascade autour de l’émission. En effet, alors que Koh Lanta réalise encore de très gros cartons d’audience comme on a encore pu le voir ce week-end. Il y a tout juste quelques mois, les téléspectateurs de l’émission avaient d’ores et déjà été perturbés par la disparition du candidat Bertrand-Kamal. Alors que l’émission était en pleine diffusion, nous avions en effet appris la mort du candidat suite à un terrible cancer.

#KohLanta Bertrand-Kamal va être tellement heureux de voir Loïc et Alexandra sur les poteaux ❤️ pic.twitter.com/fWLQXdSRNF — Céline (@everlaarksunset) November 27, 2020

Ayant un cancer du pancréas qui avait été diagnostiqué en avril l’an dernier, le candidat valeureux de Koh Lanta est décédé le mercredi 9 septembre, alors même que l’émission était en cours de diffusion. Agé de seulement 30 ans, cela avait provoqué une grande émotion pour toute la production de TF1, les candidats, mais également Denis Brogniart qui a dû faire face à cette disparition bien difficile à vivre.

En effet, l’animateur est reconnu notamment pour être assez proche des candidats, et on avait notamment pu le voir de nombreuses fois réaliser des “lives” sur Instagram pour débriefer des émissions de Koh Lanta avec des candidats de l’émission. Pour les téléspectateurs, c’était d’ailleurs une excellente occasion d’en savoir plus sur les coulisses de Koh Lanta avec des anecdotes parfois croustillantes que l’on n’aurait jamais pu savoir, avec des passages à l’antenne parfois réduits au strict minimum !

Souvenez vous, Hubert Auriol qui nous a quittés ce dimanche à 68 ans a présenté la 1ère saison de #KohLanta ! C’était en 2001 en Thaïlande. Je garde le souvenir d’un homme élégant dans tous les sens du terme, un aventurier, un champion et un organisateur de rallyes reconnu. #rip pic.twitter.com/RGFJA3HsCc — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) January 10, 2021

Mais cette fois-ci, ce n’est pas un candidat de Koh Lanta qui est au cœur de l’actualité mais un animateur de l’émission…

Koh Lanta : l’animateur mythique Hubert Auriol meurt tragiquement, Denis Brogniart lui rend hommage !

Et oui ! Les plus jeunes ne s’en souviendront peut-être pas, mais Denis Brogniart n’est pas le seul animateur de l’émission Koh Lanta sur TF1. En effet, lors de la toute première saison de l’émission il y a de cela plusieurs dizaines d’années, c’est un autre visage que l’on pouvait voir dans ce qui allait devenir une des plus grandes émissions de télé-réalité en France.

Hubert Auriol, qui avait donc animé la première émission sur TF1, est donc décédé comme on l’a appris ce week-end. Étant également un grand pilote automobile, les plus grands fans de circuits de voiture sont également en deuil.

Très triste. Hubert Auriol est mort. Hubert l’Africain, vainqueur du Paris Dakar à moto et en voiture, fut le 1er présentateur de #kohlanta lors de la saison 1. Je l’appréciais beaucoup. Il était bienveillant, fédérateur, humble et altruiste. Pensées pour ses 3 filles #rip pic.twitter.com/WIztVFOznK — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) January 10, 2021

Étant comme toujours très reconnaissant et humble, Denis Brogniart a décidé de lui rendre hommage en partageant une publication très émouvante avec ses abonnés. Nul ne doute que l’émotion doit être vive pour l’animateur qui a repris le flambeau de Koh Lanta : sa vie a complètement été transformée par Hubert Auriol, et on imagine que le grand public n’aurait peut être jamais connu Denis Brogniart s’il n’avait pas pris la suite de la présentation de Koh Lanta par la suite. Surnommé l’Africain de par sa naissance en Éthiopie en 1952, c’est avec la plus grande tristesse que les fans de Koh Lanta lui rendent hommage aujourd’hui.