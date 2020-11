Koh Lanta : Denis Brogniart partage un teaser de la future saison et les fans sont super surpris !

Les fans de l’émission pensaient tous que Koh Lanta : les 4 terres serait la dernière saison avant un bon bout de temps, confinement oblige. Pourtant Denis Brogniart a fait sensation ce week-end en partageant quelques images de la future saison qui est déjà en préparation. Et vous ne devinerez jamais où elle a été tournée ?

Koh Lanta : l’édition « terroir français » ?

Rassurez-vous, la future saison de Koh Lanta n’aura pas lieu en Poitou-Charentes ou en Champagne Ardenne, mais dans l’une des “régions” les plus paradisiaques du territoire français : la Polynésie française.

C’est d’ailleurs depuis ce territoire d’Outre-mer, que le célèbre présentateur a souhaité teasé quelques informations concernant la future édition de Koh Lanta.

Et oui, contrairement à ce que l’on aurait pu croire Denis Brogniart n’est pas confiné dans son appartement parisien, mais en plein tournage du prochain Koh Lanta, et pour faire saliver les fans de l’émission, il a décidé de dévoiler les images de l’actuel lieu de tournage. Un véritable “havre de paix” selon les mots du célèbre présentateur

C’est donc depuis la Polynésie française que l’animateur de TF1 a décidé de partager son quotidien aux internautes.

Sur son compte Instagram, les fans de Koh Lanta ont pu découvrir une première vidéo sur laquelle le célèbre animateur apparaît tout sourire sur une plage paradisiaque du pacifique. Des images qui peuvent faire grincer des dents en ces temps de confinement et de grisaille automnale.

Chez Denis Brogniart, c’est sable blanc, soleil et mer transparente.

“On en a fait des endroits dans le monde, mais la Polynésie française et ses fameux motus, c’est absolument grandiose” déclare-t-il face caméra avant de montrer le décor de rêve dans lequel l’équipe de tournage s’apprête à filmer l’une des prochaines épreuves de Koh Lanta.

Et les mesures sanitaires dans tout ça ?

Le célèbre animateur de TF1 a été très actif sur les réseaux sociaux. Tous les vendredis, il reste fidèle à son poste de commentateur et débriefe avec les internautes les épisodes de Koh-Lanta : Les 4 Terres.

Mais ces récentes images ont fait débat. Alors qu’Emmanuel Macron vient d’annoncer un nouveau confinement d’un mois, à partir du 30 octobre 2020, l’animateur à l’air de se la couler douce dans les îles.

Denis Brogniart a alors tout de même souhaité rassurer les fans de Koh Lanta, quant au respect des mesures sanitaires récemment instaurées.

En effet, même si le tournage de la nouvelle saison est en cours, l’équipe de production est soumise, comme tout le monde, à différentes règles visant à limiter la propagation du covid-19. L’animateur a d’ailleurs déclaré : “On a toujours les masques avec nous, c’est une obligation. On est dans une sorte de bulle. On vit sur un bateau. On a aucun contact avec la population locale, malheureusement”.

En ce qui concerne les contacts entre les candidats et l’équipe de production, là encore les règles sont très strictes : “Par exemple pour les interviews des candidats face caméra, la prise de son se fera avec des perches plus longues pour mettre davantage de distance entre le technicien et le candidat interviewé” avait déclaré Denis Brogniart.

Une saison toute particulière donc, pour les participants comme pour l’animateur.

L’arrivée des candidats sur l’île avait également été très strictement encadrée : “Nous faisons venir les candidats en Polynésie plusieurs jours avant le début du tournage. Nous les testons avant, nous les isolons, nous les testons de nouveau, et ils rentrent ensuite sur le lieu de tournage”, avait d’ailleurs indiqué le directeur des programmes de flux de TF1 lors d’une interview.

Même si cette année, les règles du jeu ont été un peu différentes, les fans attendent cette nouvelle saison de Koh Lanta avec énormément d’impatience. Rendez-vous en 2021 !