Koh-Lanta : deux candidates révèlent pour la première fois le salaire plutôt généreux des aventuriers !

Quelle que soit la version de Koh Lanta qui est proposée, le programme passionne toujours autant les téléspectateurs. Alors que Koh Lanta, les 4 terres est en pleine diffusion sur TF1, deux candidates de la saison passée font des révélations sur les salaires des aventuriers…

Koh Lanta passionne les internautes

Aventure, surprises, stratégies, rebondissements… cette nouvelle saison de Koh Lanta est également pleine d’émotion. Sur l’île Fiji, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance des candidats de Koh-Lanta, les 4 terres. Un programme qui a été annoncé sous le signe du changement cette année.



Après bien de péripéties, on découvre des personnalités, et les internautes s’attachent à des candidats. Déjà, certains aventuriers sont déjà devenus des stars sur les réseaux sociaux à l’instar d’Alix, et sont plus que jamais suivis par de plus en plus de fans.

Loin de tout, affamés et devoir se débrouiller pour survivre, sont les conditions dans lesquelles survivent les aventuriers. Toutefois, malgré les tensions, les clashs, les trahisons, tous veulent rester et aller jusqu’au bout. A la clé de cette aventure, 100 000 euros !

Cependant, si certaines éliminations semblent logiques, voire vivement souhaitées par les fans du programme, comme celle de la handballeuse Hadja, d’autres font couler des larmes et laissent un sentiment d’amertume. Ce fût le cas le vendredi 23 octobre, lorsque Bertrand-Kamal a été éliminé du jeu, à la suite d’une épreuve qu’il a perdue.

Notons qu’il s’agit du candidat qui a perdu la vie quelques mois après le tournage de l’émission Koh-Lanta, les 4 terres. Il a été emporté par un cancer du pancréas, et cela s’est passé le 9 septembre 2020. On comprend que son élimination ait autant touché les fans, d’autant plus que Bertrand-Kamal faisait partie non seulement des fortes personnalités du jeu, mais également des candidats les plus admirés.

Des candidates de Koh Lanta, l’île des héros donnent des précisions sur les salaires

Avant toute chose, il faut préciser que comme toute émission de téléréalité, chaque candidat de Koh Lanta a droit à un salaire, qui d’ailleurs, est imposable. C’est la loi française qui le dit, et ce salaire jusqu’à il y a peu, était estimé à 25 euros.

Cependant, plusieurs facteurs viennent influencer cette estimation, ce qui fait que la question du salaire des aventuriers de Koh Lanta revient régulièrement. Il faut dire que les candidats interrogés à ce sujet, demeurent souvent dans le vague, pour ne pas trop en dévoiler.

Cette année, les candidates de Koh Lanta, l’île des héros Jessica et Charlotte, ont décidé d’en dire plus, pour satisfaire la curiosité de bien des fans. Ces dernières font partie de la saison passée, qui a fait découvrir aux fans, des aventuriers tels que Moussa, Teheiura ou Claude. C’est au média Non Stop People, que Jessica et Charlotte se sont livrées sur ce qu’elles ont perçu pour leur participation à Koh Lanta, l’île des héros.

D’après Jessica : « On n’est pas au SMIC la première fois. On est à plus que le SMIC quand même, avec les primes ». Cependant, à la question de l’animatrice Alexandra Roost, de savoir si ce salaire était inférieur au montant de 2000 euros, Charlotte a répliqué : « c’est à peu près ça ».

Il faut préciser que tous les candidats ne gagnent pas la même chose. Les 2 femmes ont confié que les candidats qui arrivent à dépasser l’étape de la réunification ont un salaire plus élevé.

Autre précision, tous les candidats qui sont éliminés après qu’il y ait eu la réunification, ne quittent pas l’île. De ce fait, ils continuent quand même d’être payés jusqu’à la fin, étant donné qu’ils sont monopolisés.