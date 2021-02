Koh Lanta : exclusif, une grosse fuite sur la prochaine saison de l’émission de télé-réalité, toutes les candidates sont révélées !

Alors que la nouvelle saison de Koh Lanta est sur le point d’arriver, nous avons eu l’occasion une nouvelle fois d’accéder à des informations exclusives concernant la nouvelle saison de ce programme qui réunit chaque année des millions de téléspectateurs qui ne se lassent pas de voir le présentateur Denis Brogniart officier.

En effet, comme pour chaque nouvelle saison de ce programme qui est assez mythique, nous avons tous l’occasion de découvrir de nouveaux candidats qui par la suite deviennent de vraies célébrités !

Contre toute attente, nous avons eu accès à la liste de tous les candidats grâce à une fuite d’informations sur les réseaux sociaux, et plus précisément sur Instagram où tous les noms ont été disponibles.

Alors que le programme ne devrait être diffusé que sur TF1 d’ici un mois, personne ne s’attendait à ce que l’on puisse découvrir autant en avance le nombre précis de candidats ainsi que les détails qui les concernent. Heureusement, les informations qui ont fuité sont bel et bien officielles et il n’y a aucun risque que celles-ci soient fausses !

Pour les plus grands fans de l’émission Koh Lanta qui attendaient cette grosse annonce avec impatience, la nouvelle a été très bien accueillie et certains ne pensaient pas d’ailleurs que l’animateur Denis Brogniart allait encore une fois prendre la parole à ce sujet.

Denis Brogniart balance tout sur les réseaux sociaux : voici les candidates que l’on devrait bientôt voir

Les paris sont lancés ! Alors que l’on devrait pouvoir assister prochainement à une nouvelle saison inédite de Koh Lanta avec Denis Brogniart, il semblerait que les nouvelles candidates de l’émission soient bel et bien déjà officialisées.

Sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, on a pu voir déjà une liste des nouvelles candidates disponibles sur le compte de Denis Brogniart : on peut compter donc 10 femmes qui devraient prochainement être très connues dans les prochaines semaines et les prochains mois.

Personne n’aurait pu s’attendre à ce que l’information soit disponible aussitôt avant l’émission, et on peut dire que les français ont été très surpris de voir cette annonce en fanfare de la part de Denis Brogniart. En attendant, on sait d’ores et déjà que l’émission devrait réserver beaucoup de nouvelles surprises et les plus grands fans de l’émission sont maintenant prêts à connaître par coeur les noms de ces 10 femmes qui devraient faire un succès.

Koh Lanta : les règles du jeu ont changé et on devrait voir de nouveaux objets apparaître dans les émissions

De plus, on a pu apprendre il y a quelques jours que de nouvelles “armes” seraient disponibles dans le jeu, ce qui n’a pas fini d’ailleurs de ravir certains téléspectateurs de l’émission qui n’attendent que cela !

C’est une très grosse annonce que l’on a pu voir sur les réseaux sociaux également il y a tout juste quelques jours. Il semblerait en effet que la prochaine saison de Koh lanta, outre le fait qu’elle ait été réalisée dans des conditions terribles à cause de la crise sanitaire du coronavirus, apporte son nouveau lot de règles !

On a notamment pu voir que les candidats pourraient par exemple empêcher le fonctionnement du collier d’immunité, ce qui risque de faire beaucoup de bruit dans cette nouvelle saison !