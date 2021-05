Koh Lanta : gros scandale, cette candidate mythique a eu deux fois le coronavirus et elle raconte tout

On ne compte plus le nombre de personnes célèbres qui ont malheureusement été contraintes de vivre un enfer à cause du coronavirus. Pendant plusieurs semaines, on a en effet entendu notamment le candidat mythique Moundir prendre la parole à ce sujet, et le moins que l’on puisse dire c’est que l’on ne s’attendait pas à ce qu’il se présente de la sorte. En effet, il est apparu très mal en point, et les fans ont été assez nombreux à s’inquiéter pour lui pendant les premiers jours.

Malheureusement, cela aura été de courte durée, car par la suite bon nombre de ses fans ont malheureusement dit haut et fort qu’ils pensaient ouvertement que le candidat mythique de Koh Lanta en faisait justement beaucoup trop sur les réseaux sociaux. Une situation qui a été très difficile pour lui, il a perdu beaucoup de contacts et il n’a même pas hésité à parler de « complotisme » pour les personnes qui ne comprenaient pas son combat contre le coronavirus. Toutefois, le calvaire ne semble pas encore tout à fait terminé pour Moundir, même si on a cru comprendre que cela allait beaucoup mieux dans les dernières interviews que l’on a pu lire dans les médias ou il s’est récemment rendu.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en tout cas cela laissera probablement beaucoup de traces chez cet ancien candidat que l’on a pu revoir dans des émissions récemment, même si on se souvient encore de ses prestations bien évidemment dans les premières saisons de Koh Lanta où il n’a clairement laissé personne indifférente.

Une autre candidate de Koh Lanta victime du coronavirus deux fois de suite…

C’est contre toute attente que l’on a pu apprendre qu’une autre candidate de Koh Lanta avait pu, elle aussi, vivre une situation vraiment catastrophique à cause du coronavirus. En effet, c’est dans la presse belge que Marie, la candidate de l’émission L’île des héros de Koh Lanta, a décidé de prendre la parole pour la première fois à ce sujet et de tout balancer.

Alors qu’elle avait dû renoncer à continuer le jeu de Koh Lanta à cause d’un avis médical catastrophique, c’est la double peine pour elle. En effet, on se souvient déjà de ses soucis dans l’aventure, où elle avait même perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Avec une perte de cinq kilos en un temps record, cela a de quoi en effet être très inquiétant. Mais le calvaire ne s’arrête pas là pour Marie, car par la suite elle a attrapé deux fois le coronavirus, ce qui n’est clairement pas commun aujourd’hui…

Marie de Koh lanta immobilisée, elle raconte son calvaire

C’est donc dans les médias et les réseaux sociaux que l’on a pu apprendre que la jeune femme a pu vivre très difficilement avec le coronavirus, où clairement rien n’a été simple. Elle a notamment dévoilé en exclusivité qu’elle ne pouvait plus du tout marcher, elle n’arrivait plus à marcher ne serait-ce qu’un seul petit kilomètre.

Pour toutes celles et ceux qui sont amateurs de sports, c’est un coup dur comme on peut très bien l’imaginer. Toutefois, la candidate semble aller un peu mieux aujourd’hui et on espère qu’elle ne sera plus malade !