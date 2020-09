Koh Lanta : Hadja donne son avis suite à la polémique autour de la mort de Bertrand !

L’annonce au sujet de la mort de l’aventurier Bertrand-Kamal avait brisé les cœurs de la plupart des fans de cette émission. Ce candidat de Koh Lanta, les 4 terres est décédé dans la nuit du mercredi 9 septembre 2020, quelques jours seulement après avoir annoncé être atteint d’un cancer du pancréas.

Une mise au point d’Hadja suite à la polémique qui anime les réseaux sociaux

Après plusieurs réactions des internautes, visant à créer une controverse sur la mort de l’ancien candidat de la saison 21 du célèbre jeu Koh Lanta, Hadja, qui représentait elle aussi la région de l’Est comme Bertrand, a décidé ce dimanche 13 septembre de rétablir les faits tout en demandant aux internautes de ne pas polémiquer sur la mort de cet aventurier. Plusieurs candidats de Koh Lanta sont encore sous le choc après le décès de l’un des leurs, ayant succombé à un cancer à l’âge de 30 ans. Depuis que cette annonce, qui avait d’abord été faite sur le compte Twitter d’une amie et proche de Bertrand, puis confirmé par TF1 et Denis Brogniart, plusieurs messages d’hommage lui ont été adressés sur la toile.

Toutefois, certains fans de l’émission ne sont pas satisfaits de ces hommages et ont fait éclater un débat sur les réseaux sociaux. Hadja, qui n’était pas non seulement une équipière de Bertrand, mais une amie également, s’est sentie agacée par ces multiples remarques et aurait décidé d’interpeller les internautes via une vidéo publiée sur son compte Instagram. En effet, la handballeuse dénonce l’attitude de certains aventuriers et autres fans qui lui envoient des messages contraignants en lui demandant d’adopter un certain comportement suite au décès de son ami Bertrand. « Ces derniers jours étaient hyper compliqués pour moi. Je voulais faire une mise au point. Je reçois pas mal de messages concernant d’autres aventuriers notamment Dorian et Matthieu. Certains me disent : ‘Embrouille-les, tu gueules pas sur eux alors que ton pote est décédé.’ Vous savez, chacun réagit comme il veut suite à un décès. Vous trouvez ça maladroit de leur part… Certains me disent : ‘Ils mettent des grands textes sur les réseaux sociaux, mais derrière ils s’enjaillent.’ Je le répète, mais pour moi, chacun réagit comme il veut. On ne peut pas dire aux gens d’arrêter de vivre ». La candidate de Koh Lanta, les 4 terres n’a pas manqué de préciser que chacun à une façon qui lui est propre de réagir face au décès d’un proche.

La disparition tragique de Bertrand-Kamal, une perte pour l’équipe deKoh Lanta

La jeune aventurière au fort caractère a exprimé sa colère et aurait demandé à tous ces anonymes d’arrêter d’animer ces débats et de ne pas créer une polémique autour du décès de son ami. Elle n’a pas manqué de dévoiler la considération qu’elle avait pour celui qu’elle prenait comme un frère. Vous l’aurez compris, la relation entre Bertrand-Kamal et Hadja ne se limitait pas simplement au jeu de Koh Lanta. Cette candidate de l’Est a sans doute été bouleversée par ce drame et souhaite protéger la mémoire de son équipier. Lorsque la triste nouvelle au sujet de la mort de Bertrand a été rendue publique, Hadja avait écrit un message touchant pour lui rendre un vibrant hommage sur les réseaux sociaux. Cette jeune femme avait également partagé avec les abonnés de sa page, le message que celui qu’elle appelait « Beka » lui avait envoyé quelques jours avant son décès.

Bertrand-Kamal, âgé de 30 ans était un passionné de cette émission. Sa participation à Koh Lanta, les 4 terres symbolisait la réalisation de l’un de ses rêves d’enfance. Quelque temps après son retour du tournage aux Fidji, le jeune aventurier avait fait savoir à ses followers qu’il était atteint d’un cancer du pancréas. TF1 lui aurait dédié cette 21ème édition de Koh Lanta, en hommage à sa mémoire. Certains téléspectateurs qui appréciaient particulièrement cet aventurier n’avaient pas hésité à lui rendre hommage en commentaire sous le post de Denis Brogniart le 10 septembre dernier.