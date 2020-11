Koh-Lanta : L’animateur Denis Brogniart évoque la sépulture de Bertrand-Kamal dans son live Instagram !

Chaque vendredi, l’animateur du jeu d’aventure Koh-Lanta discute avec les fans dans un live. Ce 13 novembre, après la diffusion de l’émission comme d’habitude, Denis Brogniart a animé son traditionnel live Instagram. L’occasion pour lui, d’évoquer la sépulture de l’aventurier Bertrand-Kamal. Ce dernier aurait eu 31 ans ce mercredi !

Une magnifique sépulture pour Bertrand-Kamal

Dans Koh-Lanta, les 4 terres ce vendredi 13 novembre, 2 autres candidats ont quitté l’aventure. Il s’agit de Fabrice qui est arrivé dernier lors d’une épreuve, et d’Ava qui a été éliminée lors du conseil.

Après cette diffusion sur TF1, c’est sur Instagram que les fans du jeu d’aventure ont retrouvé l’animateur de l’émission, Denis Brogniart. Comme il en a pris l’habitude, ce dernier a donc organisé un débriefing du jeu d’aventure sur son compte Instagram.

Cette fois, il y avait les anciennes candidates Cindy et Béatrice, qui étaient de la partie. Après avoir parlé de ce qui s’est passé dans Koh-Lanta, les 4 terres ce vendredi, l’animateur a tenu à parler de Bertrand-Kamal.

Rappelons que ce candidat emblématique a marqué l’histoire de Koh-Lanta à jamais, non seulement par son parcours et son histoire, mais aussi par sa gentillesse et sa constante bonne humeur. De plus, il réalisait de bonnes performances pendant les épreuves, et a réussi à gagner le cœur de tous les candidats, et de tous les téléspectateurs par sa personnalité unique, ce qui est plutôt rare.

Emporté par un cancer du pancréas le 9 septembre 2020 à 30 ans, Bertrand-Kamal aurait eu 31 ans ce mercredi 11 novembre 2020. Si Denis Brogniart a évoqué le candidat défunt, c’était pour parler des hommages funèbres : « J’en profite pour vous dire que la sépulture définitive a été installée, elle est absolument magnifique avec toutes ses origines représentées… C’était très émouvant, j’ai partagé ça avec ses parents, j’en profite pour vous dire que le jour de la finale on partagera un très beau projet ».

Un bien triste anniversaire…

A propos du projet évoqué par l’animateur, cela concerne la recherche sur le cancer du pancréas. En effet, très proche de la famille Bertrand-Kamal depuis le décès de celui-ci, Denis Brogniart ne s’empêche pas de leur montrer tout son soutien, comme pour essayer d’avancer sur la recherche du cancer du pancréas, dont est décédé Bertrand Kamal.

Ce mercredi 11 novembre, nombreux sont ceux qui se sont souvenus du fait que l’aventurier défunt aurait dû célébrer ses 31 ans. Sur Instagram, ses co-aventuriers n’ont pas manqué de lui rendre hommage. C’est ainsi que Hadja a écrit un tendre message : « C’est une fierté pour moi d’avoir fait partie de ta vie, tu fais désormais partie de la mienne pour toujours… Tu as marqué les esprits mon Beka, on ne t’oubliera pas, je ne t’oublierai pas ! ».

Il faut savoir qu’il y a un an, c’est pendant le tournage de Koh-Lanta, Les 4 terres, que Bertrand Kamal avait fêté ses 30 ans. Cette année, son ami Loïc s’est également souvenu de l’anniversaire du candidat. Postant une photo émouvante sur Instagram, il a écrit en légende : « Bon anniversaire mon frère. Tu sais déjà tout, on ne t’oubliera jamais je te jure. Je t’aime. On se reverra j’en suis sûr. »

Sur la photo partagée par Loïc, on le voit avec Bertrand Kamal, dans les bras l’un de l’autre dans une franche accolade. Toutefois, il n’y a pas eu que Hadja et Loïc pour se rappeler de Bertrand Kamal. Les autres candidats se sont également manifestés, comme Dorian, qui a affirmé que l’ancien candidat les surveillait de là où il se trouvait.

Fabrice lui a écrit « Bon anniversaire à notre étoile filante », tandis que Lola a renchéri d’un « Notre BK », ponctué d’un cœur. Tous ces messages émouvants ont ému les internautes…