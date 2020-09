Koh-Lanta Les 4 Terres : Angélique, une des candidates se plaint de ne pas assez passer à l’écran !

La candidate s’est alors exprimée sur les réseaux pour avouer sa déception et de son manque de visibilité des caméras.

« Fantomas » de cette édition : Angélique totalement inconnue

Comme chaque année, une nouvelle saison de Koh-Lanta est diffusée sur la chaîne TF1. Pour les amoureux d’aventure, cette édition 4 Terres de Koh-Lanta a été diffusée depuis le 28 août dernier et sera aux écrans des téléspectateurs tous les vendredis.

Suite à la diffusion de l’épisode de vendredi dernier, une candidate a réagi pour son compte et s’est alors plainte sur les réseaux sociaux. Cette candidate, c’est Angélique.

C’est sur son compte Instagram que cette dernière, une jeune aventurière de cette fameuse émission de Denis Brogniart, a exprimé sa déception.

En effet, quatre épisodes de Koh-Lanta ont été diffusés jusqu’à présent, et comme nous tous, elle n’a pas encore vu sa tête passer sur les écrans.

Angélique, candidate de l’équipe du Nord, s’est alors exprimée. Elle avoue être totalement inconnue du public, et a partagé sur les réseaux : « Ma tête quand je me rends compte que l’on n’a toujours pas vu mon profil dans Koh-Lanta après 4 épisodes ?! Mais qui est Angélique ?! Appelez-moi Fantomas ».

Ainsi dire, qu’Angélique est une parfaite inconnue, pour les adeptes de cette émission d’aventure, car même son portrait n’a pas été diffusé par la production.

L’édition 4 Terres : une édition pas comme les autres !

Les 4 Terres, cette 21e édition Koh-Lanta est hors du commun. Une sacrée saison pas comme les autres ! Découvrez pourquoi !

Tournée aux îles Fidji, pour la quatrième fois, des nouveautés et des changements sur les bases de l’aventure sont apportés par la production. Sur le plan géographique, cette édition des 4 Terres a eu lieu dans l’archipel de Kadavu. Dès lors, les aventuriers atterrissent sur l’île de Vanuakula où les surprises bouleverseront sûrement les candidats dès le début de l’aventure.

Les aventuriers seront mis à l’épreuve physiquement et mentalement et vont se surpasser eux-mêmes tout en s’adaptant au climat tropical de la région.

Le premier changement est en effet, celui du nombre des aventuriers. La concurrence sera rude car les candidats seront 24, venant des quatre coins de la France. Ils vont concourir pour être le dernier survivant de Koh-Lanta.

Le prochain changement est celui des équipes, où il n’aura plus d’équipe jaune ou rouge. Ils ne seront non plus choisis par les chefs de tribu mais seront répartis en quatre équipes de six aventuriers selon leur région de résidence en France. Ils défendront ainsi la couleur de leur région : celui du Nord, du Sud, du Grand Est et du Grand Ouest.

Les couleurs des tribus sont également changées. Pour cette fois-ci, il y aura la tribu orange, la tribu verte, une bleue et une tribu violette.

Et pour le déroulement de l’aventure, lors d’une épreuve de confort en équipe, un sort est réservé à celle qui termine dernière à l’épreuve. Elle sera envoyée sur une île appelée « l’îlot de l’exil ».

Une île déserte dans le sens où toute l’équipe n’aura ni eau ni nourriture. Un vrai handicap pour l’équipe perdante à la veille d’une prochaine épreuve.

Après cette remarque publiée d’Angélique sur son compte Instagram, espérons que la production de Koh-Lanta prendra celle-ci en compte et ne mettra pas certains candidats en avant par rapport aux autres.