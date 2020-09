Koh-Lanta Les 4 Terres : Après ces clichés postés sur Twitter, la candidate Alexandra subit des moqueries !

Alexandra fait partie de l’équipe de l’Est dans Koh-Lanta, les 4 Terres. La publication de quelques photos sur son compte ont fait d’elle la cible de moqueries sur le réseau social Twitter, et pour cause, il semblerait qu’Alexandra ne ressemble pas du tout en vrai, à ce qu’elle a mis en ligne.

Alexandra, une candidate qui tient bon !

Alors que la diffusion de l’émission Koh-Lanta, Les 4 Terres, est en cours, Alexandra fait beaucoup parler d’elle. Mère de 2 petites filles, elle vient de l’Ain, et a 32 ans. L’aventurière est une comptable dans la vie réelle, mais sur Koh-Lanta, Les 4 Terres, elle n’hésite pas à se comparer à une super-héroïne.

Alexandra a confié que participer à l’aventure Koh-Lanta a toujours été le rêve de sa vie. Aussi, elle voudrait que ses petites-filles la voient comme une super-héroïne, et pas n’importe laquelle. Alexandra veut être vue comme Wonder Woman ou Lara Croft ! C’est en tout cas ce qu’elle a affirmé dans son portrait.

Toutefois, dès le début, elle a fait face à une situation qui aurait pu lui faire quitter l’aventure bien plus tôt que prévu. En effet, l’aventure de Koh-Lanta, Les 4 Terres a commencé de manière éprouvante pour la jeune femme, qui a souffert à la fois d’une otite, d’une angine et d’une bronchite, comme elle l’a expliqué au cours d’une interview.

La jeune femme a confié avoir eu peur que le médecin se trouvant sur le tournage ne l’oblige à partir de l’aventure. Par chance, il a été décidé qu’elle reste sur l’île, même si le médecin a surveillé son état de santé de façon régulière. Toutefois, comme le dit elle-même : « Franchement, c’était chaud… ». Pour le moment, Alexandra est toujours dans l’aventure de Koh-Lanta, Les 4 Terres.

Victime de moqueries à cause de ses photos

Ce vendredi 4 septembre, TF1 a diffusé un épisode de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Un épisode où Alexandra a été une héroïne en accomplissant un exploit qui a profité à son équipe. En effet, la jeune femme qui fait partie de l’équipe de l’Est, a gagné un totem d’immunité.

D’ailleurs, sa victoire en a surpris certains, à l’instar de sa camarade Hadja, qui ne sait plus quoi penser de l’aventurière. D’après la candidate perplexe : « Alexandra, je ne sais pas la décrire, je n’ai jamais rencontré quelqu’un comme ça dans ma vie. Elle peut marcher comme un zombie et puis faire gagner une épreuve derrière. Puis marcher à nouveau comme un zombie, et encore apporter sa pierre à l’édifice pour faire gagner une épreuve. »

Sa petite victoire dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, n’a pas empêché que la jeune femme ait été victime de moqueries sur le réseau social Twitter. Il faut dire que les photos sexy d’elle qu’Alexandra a l’habitude de poster sur son compte Instagram, n’avait rien à voir avec l’image qu’elle a montrée dans Koh-Lanta tout au long de l’émission.

Les internautes s’en sont donnés à cœur joie sur Twitter, partageant des montages photos d’Alexandra. Sur ces montages, il y a avait une photo de la jeune femme sur Instagram, puis une autre d’elle dans Koh-Lanta, Les 4 Terres.

On pouvait lire des commentaires disant : « Alexandra dans la vraie vie vs Alexandra sur Koh-Lanta c’est pas la même chose hein », ou encore « Quand tu commandes sur Wish ce que tu veux vs ce que tu as réellement ».

Les internautes n’ont vraiment pas été tendres avec l’aventurière, dont les photos prises lorsqu’elle est sur l’île, ne la montraient pas sous son meilleur jour.