Urgent – Koh Lanta Les 4 Terres : Bertrand-Kamal est décédé d’un cancer, triste nouvelle !

Ce jeudi 10 septembre est une triste journée notamment pour les fans de Koh Lanta puisque Bertrand Kamal est décédé. Il y a quelques jours, il révélait être atteint d’un cancer sans donner plus de précisions et nous venons d’apprendre notamment grâce à Voici que le jeune homme de 30 ans est décédé. Depuis l’annonce, les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux et les candidats de Koh Lanta Les 4 Terres ont également partagé des messages.

Une annonce faite sur Twitter par une amie

TF1 a également partagé l’information sur son compte Twitter via un communiqué de presse. De ce fait, ce n’est pas une rumeur, mais une annonce officielle. Bertrand Kamal est décédé et la production de Koh Lanta a décidé de lui rendre hommage en lui dédiant cette saison. Il est précisé dans ce document que Denis Brogniart a pu l’accompagner tout au long de sa maladie. Cette dernière a été diagnostiquée après l’émission.

Il restera de toi mon frere .Il restera de toi ce que t’a donné ton magnifique parcours et surtout toi à #KohLanta2020 Qu’Allah t’ouvres les prts du paradis et qu’il apaise notre peine.Dieu merci j’ai pu être à t’es côté pour t’es derniers souffles repose en paix #BertrandKamal🤲🏼 pic.twitter.com/SlqBJ8f7JN — kenza🧚🏽 (@kenzaaasb) September 9, 2020

Le présentateur de Koh Lanta est donc très affecté par cette nouvelle qui plonge toute la communauté dans la peine et la tristesse .

. Il est aussi noté que le candidat a pu marquer l’édition des 4 Terres dès son arrivée au Fidji avec sa joie et sa bonne humeur.

TF1 précise que le candidat fait preuve de courage depuis qu’il a découvert sa maladie et il a été soutenu par ses parents ainsi que ses proches.

Il sera désormais difficile de regarder Koh Lanta Les 4 Terres sans penser à ce jeune homme de 30 ans qui a perdu la vie. Il avait révélé notamment dans Bien Public qu’il se confrontait désormais à une nouvelle épreuve, celle de la maladie. Il est important de préciser que l’émission a été tournée en octobre 2019 et jusqu’en décembre de la même année. Elle est donc en cours de diffusion sur TF1 tous les vendredis soirs. Deux épisodes seulement ont été proposés sur la chaîne puisque nous venons à peine de découvrir finalement la nouvelle saison de Koh Lanta qui succède à celle remportée par Naoil.

🇲🇫📺[FLASH] – Bertrand-Kamal, candidat de la nouvelle saison de #KohLanta dans l'équipe verte de l'Est, est décédé aujourd'hui des suites d'un cancer. Il avait 30 ans. Il avait révélé il y a 24h être atteint d'un #cancer, diagnostiqué après l'aventure. (@kenzaaasb) #BertrandKamal pic.twitter.com/8XpxelAGnQ — La Plume Libre (@LPLdirect) September 9, 2020

Une pluie d’hommages sur Internet après l’annonce de sa mort

C’est Kenza qui a partagé cette information sur Twitter notamment en rendant hommage à Bertrand Kamal de Koh Lanta, Les 4 Terres. Elle révèle qu’elle était à ses côtés pour son dernier souffle et elle lui souhaite désormais de reposer en paix. Elle dévoile en même temps une photo du jeune homme qui était un animateur de club très apprécié. Depuis cette annonce que certains ont pensé qu’elle était fausse, les hommes se multiplient pour Bertrand Kamal qui est toujours à l’image dans Koh Lanta puisqu’il n’a pas été éliminé de l’aventure. Cette dernière aura désormais un goût amer pour tous les fans.

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Bertrand-Kamal, aventurier émérite, de la tribu de l’Est de Koh-Lanta, les 4 terres actuellement en diffusion. Nos pensées vont à sa famille et en premier lieu à Annick et Samir, ses parents, sa soeur et son frère. pic.twitter.com/Z1MKqOmduQ — TF1 (@TF1) September 10, 2020

En effet, Bertrand Kamal est dans l’équipe verte, il représente alors celle de l’Est et il a déjà fait part de sa bonne humeur. Dans cette interview à Bien Public, il précisait que l’information allait forcément être partagée, il voulait donc révéler qu’il était atteint d’un cancer avant que d’autres éventuellement puissent le faire. Pour lui, la participation à Koh Lanta était un rêve de gosse qu’il a donc pu accomplir. Nous souhaitons forcément beaucoup de courage à toute la famille ainsi qu’aux proches du candidat. De sincères condoléances, ce candidat était vraiment sympathique et il marquera forcément cette émission.