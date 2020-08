« Koh-Lanta Les 4 Terres » : découvrez les 24 nouveaux aventuriers qui seront sur TF1 !

Les candidats de cette nouvelle saison

La nouvelle édition de la téléréalité Koh-Lanta débarque avec quelques changements sur TF1. Néanmoins, cela n’est pas pour nous déplaire puisqu’au contraire ça promet une grande aventure. La date annoncée pour le premier épisode est le 28 août 2020, c’est donc pour bientôt. Cette fois-ci, les candidats sont au nombre de 24, divisés en 4 tribus au lieu des 2 tribus habituelles. Et ce n’est que le début, car effectivement, des améliorations ont été apportées pour servir un divertissement exceptionnel au public. Cette saison promet des haut-le-cœur, autant pour les candidats que pour les téléspectateurs.

Les candidats sont au nombre de 24, composés de 12 hommes et de 12 femmes. Pour les candidats masculins, ce sont : Aubin, Adrien, Brice, Bertrand Kamal, Dorian, Fabrice, François, Laurent, Loïc, Mathieu, Samuel et Sébastien. Pour les candidats féminins, il y aura : Alix, Ava, Alexandra, Angélique, Carole, Diane, Estelle, Hadja, Jody, Joaquina, Lola et Marie-France. Ces candidats s’affronteront donc dans le seul et unique but de succéder à Naoil, la boxeuse et grande vainqueur de Koh-Lanta « l’îles de héros ». Effectivement, cet opus promet d’être hyper intéressant pour les téléspectateurs de ce fameux jeu d’aventures.

Des nouveautés au rendez-vous !

Denis Brogniart, l’animateur de ce grand jeu d’aventures avait déjà annoncé vers la moitié du mois de juin une saison hors du commun. En effet, il a dit : « Koh-Lanta revient à la rentrée avec une nouvelle saison et des aventuriers que vous allez découvrir. Impatient de vous présenter ce nouvel opus. » Après « L’île des héros », une saison remportée par Naoil, la nouvelle saison de Koh-Lanta nommé les « Les 4 terres » a été tournée aux îles Fidji. Ce nom représente les 4 régions de la France à savoir : le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest qui vont être représentés par les 4 tribus. Il a donc expliqué : « Quatre grandes tribus vont s’affronter, quatre grandes régions de France : la tribu du Nord et sa couleur le violet, la tribu de l’Est et sa couleur est le vert, la tribu de Sud sera bleu et enfin la tribu de l’Ouest sera orange. »

Une des améliorations apportées à ce jeu aussi ; c’est le fait que les perdants dans l’épreuve de confort seront punis. Il y aura ce qui s’appelle « l’îlot de l’exil », où l’équipe perdant devra y séjourner pour une durée de 24 heures. Sur cette île, les aventuriers seront confrontés à des conditions primaires, pas d’eau, pas de nourriture, et aucun matériel pour se faire un abri. C’est pour cette raison que Purepeople, communiqué de presse de la production affirme : « la compétition n’en sera que plus grande, et les épreuves que plus disputées avec des finishs à la corde et des retournements de situation jusqu’à la dernière seconde. » Malgré ces changements, le but du jeu est d’avoir un seul et unique vainqueur.

Pour la tribu du Nord, les Vualiku (violet), il y aura : Fabrice, 54 ans ; Samuel, 39 ans et Adrien, 30 ans. En plus de Marie-France, 49 ans ; Angélique, 26 ans et enfin Lola, 23 ans. Pour la tribu de l’Ouest, les Vakara (orange), il y aura : François, 47 ans ; Dorian, 30 ans et Brice, 22 ans. Puis Estelle, 47 ans ; Jody, 32 ans et enfin Diane, 25 ans. Pour la tribu du Sud, les Ceva (bleu), il y aura : Sébastien, 37 ans ; Mathieu, 31 ans et Aubin, 23 ans. En plus de Carole, 52 ans ; Alix, 28 ans et enfin Ava, 26 ans. Pour finir la tribu de l’Est, les Tokalo (vert) sont composés de Laurent, 48 ans, Bertrand-Kama, 30 ans et Loïc, 20 ans. En plus de Joaquina, 38 ans ; Alexandra, 32 ans et enfin Hadja, 28 ans.

Cette nouvelle saison de Koh-Lanta s’annonce épique. À titre informatif, le 1er épisode sera sur TF1 le 28 août 2020 à 21 h 05