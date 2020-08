Koh Lanta Les 4 Terres : depuis Inès Loucif, les maillots sont-ils imposés ?

View this post on Instagram

#KohLanta Tribu du Nord : Samuel 🟣 💥 « Mon égo a besoin de savoir qu’à presque 40 ans je peux relever ce genre de challenge » Découvrez les autres aventuriers de la tribu du Nord sur MYTF1 ! 📆 RDV à partir du 28/08, 21H sur TF1 !