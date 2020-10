Koh-Lanta, Les 4 terres : l’élimination de Hadja applaudie par les internautes… « Bye-bye, au suivant » !

Sur TF1 ce vendredi 16 octobre, Denis Brogniard présentait comme à son habitude, l’émission Koh-Lanta, Les 4 terres. Une élimination a particulièrement fait plaisir aux internautes ce soir, et il s’agit de celle d’Hadja. Malgré qu’elle soit forte, le comportement de la jeune femme a fini par excéder ses coéquipiers qui l’ont évincé.

Une stratégie qui n’a pas fonctionné !

Dans le jeu d’aventure Koh-Lanta, Les candidats sont éliminés au fur et à mesure du jeu d’aventure. De plus, il arrive toujours un moment où il n’y a plus de clan. On parle alors de la réunification. C’est ce qui est arrivé ce vendredi 16 octobre 2020 pour les aventuriers de Koh-Lanta. L’équipe des rouges et celle des jaunes se sont donc fondues en une seule, pour former l’équipe des blancs.

Pour cette saison, les ambassadeurs pour la réunification ont été Hadja des rouges et Loïc pour les jaunes. A la fin des négociations, les ambassadeurs avaient décidé d’éliminer Marie-France de l’équipe des rouges de l’aventure. Notons que Hadja avait fait la promesse à ses coéquipiers, de pas aller à la boule noire.

Pour préserver sa place dans l’aventure, la jeune femme a décidé d’évincer une personne de son équipe. Cependant, cela n’a pas fonctionné, puisque ses camarades ont fait le choix de l’éliminer elle plutôt, pendant le conseil de la réunification.

D’ailleurs, ce moment ne s’est pas bien passé, puisque Hadja s’est apparemment enflammée, accusant la candidate des anciens jaunes Alix, d’être la “tête pensante”, et s’en prenant vertement à ses anciens camarades d’aventures, qu’elle a d’ailleurs traité de « moutons » !

Hadja a fini par se mettre tout le monde à dos, même les internautes !

A bien réfléchir, l’élimination de la handballeuse lors de la réunification des clans n’était pas une si grosse surprise. En effet, avant ce moment, le comportement de Hadja ne plaisait pas. La jeune femme semble se montrer plutôt dure avec Alexandra, et cela n’a pas échappé aux internautes.

Après, l’équipe adverse notamment Alix, semble avoir une dent contre Hadja, depuis l’épreuve de lancer de boue de l’émission diffusée le vendredi 9 octobre. En effet, la handballeuse poussait des cris à chaque fois que l’équipe des jaunes ratait sa cible, ce qui a fortement déplu à Alix.

Aussi, la jeune femme a mis tous ses anciens coéquipiers dans une situation difficile, lorsqu’elle a pris la décision de faire cuire tout le riz qu’il leur restait. On peut comprendre leur colère quand on sait que sur Koh-Lanta, la nourriture est un luxe qu’il ne faut pas gaspiller !

De plus, Hadja ne s’est pas gênée pour dérober les bananes d’Angélique et de Lola. Elles leur provenaient de Fabrice, qui l’avait offert aux 2 jeunes femmes. Pour couronner le tout, les ex-Vuro, se plaignaient déjà depuis un bon moment du manque d’implication de Hadja sur le camp.

Mises ensemble, toutes ces petites choses qui ne vont pas, ont fini par avoir raison de la patience des ex rouges. Les camarades de Hadja ont donc décidé de l’éliminer.

Si les ex rouges étaient soulagés du départ de Hadja de l’aventure, les internautes en étaient ravis ! En effet sur les réseaux sociaux, les commentaires n’ont pas tardé, et aucun n’étaient compatissants envers la jeune femme. On pouvait lire entre autre : « “Hadja méritait de sortir, et sa sortie était haineuse, c’est malheureux”, “Tu as été éliminée car tu es détestable !”, “Bon débarras !” »

Notons que depuis le début de l’aventure, ce fût la 1ère fois que l’ancienne équipe des verts perd l’un de ses membres.