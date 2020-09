Koh-Lanta Les 4 Terres : Samuel surpris d’être parmi les candidats du Nord alors qu’il vient du Sud !

Samuel, un ancien militaire habitant dans les Hauts-de-Seine, a rejoint le jeu d’aventure de TF1. Si ce dernier habite bel et bien à Paris, il est profondément attaché à ses racines dans le Sud de la France. De ce fait, il a été navré de ne pas pouvoir être parmi l’équipe bleue.

Un corps pour le Nord, un cœur pour le Sud

Ce dimanche 30 août, Samuel a tenu à exprimer ses ressentis dans un live sur Instagram. Aussi, de répondre aux questions de ses fans quant à sa représentation pour les Ch’tis. Bien qu’un bon nombre d’articles évoque qu’il est un Catalan. Ainsi, sur les réseaux sociaux, Samuel a expliqué qu’il n’était pas né à Perpignan. À ses trois ans, ses parents ont déménagé à Canet-en-Roussillon. C’était seulement à l’âge de 21 ans qu’il y était parti. De ce fait, ses dix-huit années à la Catalogne lui ont permis de tisser un lien très fort avec cette dernière. Portant ainsi dans son cœur Perpignan. « Clairement, je me sens Catalan… J’adore cet endroit et j’y retournerai toujours. Ma vie est là-bas. » a-t-il assuré à ses abonnés sur Instagram.

Samuel il parle pas il réfléchit je sens qu'il va aller très loin #KohLanta #KohLantaLes4Terres pic.twitter.com/czweJPLQtA — oe frerrre (@gabinksss) August 28, 2020

Toutefois, bien que le père de famille penchât du côté du Sud-Ouest, il est quand même ravi de faire équipe avec des Ch’tis. Il est même prêt pour défendre la couleur violette, et va donner son maximum pour son équipe. De plus, le préparateur physique et mental a compris pourquoi il n’avait pas été placé chez les Sudistes. « C’est tout simplement parce que j’habite à Paris. Mon travail est ici, ma famille est ici, mon fils est ici… Dès lors, naturellement, ils m’ont mis dans l’équipe du Nord. » a-t-il expliqué.

Quoi qu’il en soit, Samuel a une mentalité de fer, ainsi qu’une expérience dans l’armée. Des qualités qui peuvent le ramener en final. Dès lors, bien que l’ancien militaire soit placé dans le Nord ou le Sud, il serait toujours un candidat redoutable.

#News : Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres : Un Sudiste dans l'équipe du Nord… Explications https://t.co/tLVnh1UfTN — Eloise ♡ (@Eloise92i) September 2, 2020

« Koh-Lanta : les 4 Terres », une nouvelle saison inédite

TF1 ne cesse de mettre plein la vue à son audience. Après « L’île des Héros », où Naoil a remporté la victoire, Koh-Lanta est de retour sur le petit écran. À compter du vendredi 28 août en prime time. Avec un tournage aux îles Fidji, cette nouvelle saison porte le nom de « Koh-Lanta : les 4 Terres ». Une nomination correspondant à la formule choisie qui est régionale. Cette fois, les candidats sont répartis en quatre équipes, si dans les précédentes aventures il n’y en avait que deux. Dès lors, ces derniers sont placés selon leur origine géographique. Le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest.

#KohLanta est de retour pour une saison TOTALEMENT INÉDITE !

🏝️ 24 nouveaux aventuriers…

🤩 "C'est du JAMAIS VU dans toute l'histoire de Koh-lanta !"

🧭 4 tribus pour 4 régions de France !

📺 RDV le 28 AOÛT sur @TF1 ! pic.twitter.com/Drhqo2sD6n — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) August 21, 2020

L’équipe Nord est représentée par la couleur Violette. Elle est composée de Fabrice, un garagiste au grand cœur, de Lola, une étudiante en marketing, et de l’ingénieur ferroviaire Adrien. Sans oublier Angélique, Marie-France, et Samuel. L’équipe du Sud aux foulards Bleus est constituée de Sébastien, Carole, Mathieu, Alix, Aubin et Ava. Quant aux Verts, Hadja, Loïc, Laurent, Bertrand-Kamal, Alexandra et Joaquina sont dans l’équipe de l’Est. Enfin pour les Oranges, l’athlète Dorian et François, un père avec un fort caractère représentent l’Ouest. Avec d’autres candidats notamment Diane, Jody, Brice et Estelle.

Avec des équipes de malades, la nouvelle saison de Koh-Lanta s’annonce forte en émotion. Si la finale de la 21e saison avait attiré les sept millions de téléspectateurs, cette saison ne demeure pas en reste. TF1 réserve encore plein de surprises dans « Koh-Lanta : les 4 Terres ».