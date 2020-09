Koh-Lanta : pour la prochaine saison, la destination sera la France !

Koh-Lanta, la nouvelle destination française mystère

Après la triste nouvelle de la mort de l’aventurier de l’actuelle saison de Koh-Lanta, Bertrand-Kamal, les fans de l’émission ont reçu une bonne nouvelle. La production de la Une a décidé de signer la télé-réalité pour une nouvelle saison. C’est dans l’émission radiophonique de Philippe Vandel sur Europe 1 que Denis Brogniart a annoncé la surprise ce vendredi 11 septembre aux fans de l’émission.

L’édition des 4 Terres, en référence aux quatre grandes régions de l’hexagone est encore en cours de diffusion. Le troisième épisode d’hier, dédié à Bertrand-Kamal enregistre même un record d’audience avec 5,18 millions de téléspectateurs. Toutefois, la maison de production, ALP, voit déjà loin et est en pleine préparation de la nouvelle édition.

Le prochain tournage aurait donc lieu dès le mois prochain avec un casting déjà connu. Quant au lieu de tournage, Denis Brogniart souhaite laisser place au mystère. L’animateur affirme que la nouvelle saison aura bien lieu, malgré les conditions sanitaires actuelles. La destination ? La France. Mais il n’a pas voulu donner plus de précision quant au lieu exact du tournage. L’animateur a préféré se borner à une expression cryptique selon laquelle la France est vaste.

C’est Benjamin Castaldi qui a dévoilé le scoop hier soir lors de son émission Touche pas à mon poste. La prochaine saison de Koh-Lanta aurait lieu en Polynésie française d’après ses sources. Territoire français d’outremer, la Polynésie compte 118 îles réparties dans le Pacifique, certaines inhabitées. Un vaste choix en perspective, mais la star de TPMP mise sur l’archipel de Tahiti, plus précisément, l’île paradisiaque de Tahaa. Info ou intox ? Réponse dans quelques mois.

Koh-Lanta, les critères de sélection du lieu de tournage

Diffusée depuis 2001, l’émission à succès de TF1 qui tire son nom de l’île thaï de la première saison, Koh Lanta, revient pour une 26e édition. Si le lieu de tournage n’est pas sûr, la situation géographie elle, est certaine : la France. En effet, le site de naufrage des aventuriers doit répondre à certains critères. Selon une interview de Denis Brogniart, le choix se porte sur trois points : la sécurité géopolitique, la sûreté sanitaire et la correspondance avec l’essence de l’aventure.

Vu les circonstances sanitaires actuelles avec la pandémie du Covid-19 et les restrictions sur les déplacements internationaux, le territoire français semble être la destination de choix pour la nouvelle saison de Koh-Lanta. Il ne sera donc pas question de retourner aux Fidji, pourtant destination favorite avec 3 saisons tournées sur les lieux. Un cadre doté d’un centre médical conforme est également de mise pour éviter le drame de la saison de 2013 au Cambodge. Rappelons qu’un candidat était mort aux suites d’une défaillance cardiaque à l’époque. Le retard d’assistance médicale et le manque de ressources techniques présentes auraient également un rôle à jouer dans ce triste dénouement. Mais le plus important facteur dans le choix du site de tournage serait la correspondance des lieux à l’ADN de Koh-Lanta comme le dit Brogniart.

Nicoya, à Costa-Rica pour la saison 2, les îles panaméennes de Las Parlas et Bocas del Toro respectivement pour les saisons 3 et 4. Ou encore l’île des Pins en Nouvelle-Calédonie pour l’édition nº 5 et l’archipel de Raja Ampat en Indonésie pour la 11e saison. De l’Amérique à l’Océanie en passant par l’Asie, ces territoires ont un caractère en commun, leur statut d’îles paradisiaques qui inspirent au rêve. Un climat tropical, une verdure châtoyante, des plages de sable blanc et une mer turquoise, c’est ce qui donne l’âme de Koh-Lanta. Qu’importe la destination française de la nouvelle saison, ce qui est sûre, c’est qu’elle répondra à ces critères.